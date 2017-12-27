Игорь Андреев усилит тренерский штаб женской сборной России

Известные российские теннисисты Игорь Андреев и Антон Зайцев усилят тренерский штаб женской сборной России. Об этом «Известиям» рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Игорь Андреев — в прошлом 18-я ракетка мира — с августа 2016 года работал с мужской сборной России, а Антон Зайцев тренирует Наталью Вихлянцеву (62-я ракетка мира по итогам 2017 года).

По словам Шамиля Тарпищева, необходимость усиления была вызвана провальным выступлением женской команды на Кубке Федерации. В плей-офф турнира россиянки под руководством Анастасии Мыскиной уступили сборным Нидерландов и Бельгии.

— Очевидно, что Бельгии мы уступили из-за тренерских ошибок, — заявил «Известиям» президент ФТР. — Это настораживает, поэтому мы приняли решение на следующий год усилить тренерский состав женской сборной. К команде присоединятся Игорь Андреев и Антон Зайцев. Считаю, что они способны помочь сборной прогрессировать, вернуться в первую Мировую группу (в 2018 году спортсменки из РФ стартуют во второй Мировой группе. — «Известия») и бороться за победу.

При этом капитан команды — экс-вторая ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина — сохранит свой пост, который она занимает с 2014 года.

— Мыскина остается, — подтвердил Шамиль Тарпищев. — Как и Евгения Манюкова, и Елена Макарова, но им нужно усиление.

Анастасия Мыскина позитивно восприняла новость о кадровых переменах в тренерском штабе.

— Андреев и Зайцев — большие профессионалы, — отметила она в беседе с «Известиями». — Безусловно, я положительно отношусь к их вхождению в тренерский штаб сборной. Детали сотрудничества мы обсудим чуть позже.

34-летний Игорь Андреев завершил карьеру в 2013 году. Его наивысший рейтинг ATP — 18-е место (ноябрь 2008 года). Он является обладателем трех титулов ATP в одиночном разряде — Valencia Open, Campionati Internazionali di Sicilia и Кубок Кремля. Еще шесть раз Игорь Андреев доходил до финала престижных турниров, но в итоге уступал своим оппонентам. В парном разряде теннисист становился обладателем Кубка Кремля — 2004 в паре с Николаем Давыденко. Высшее достижение Игоря Андреева на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос» — 2007). В составе сборной России он доходил до финала Кубка Дэвиса — 2007 и командного Кубка мира — 2008.

После окончания карьеры Игорь Андреев пробовал себя в роли комментатора, но затем решил сосредоточиться на тренерской деятельности. В 2016 году он был назначен тренером мужской сборной России, а в ноябре 2017 года стало известно, что специалист вошел в команду талантливой теннисистки из Казахстана Юлии Путинцевой.

30-летний Антон Зайцев входил в топ-300 рейтинга ATP, становился победителем и призером серий Futures и Challenger. Несмотря на возраст, тренерский стаж Зайцева — уже более 10 лет. На протяжении девяти лет он работал с олимпийской чемпионкой Рио-2016 Екатериной Макаровой. В последнее время Антон Зайцев работает с 20-летней Натальей Вихлянцевой: за год спортсменка преодолела более ста позиций в рейтинге WTA, закончив год на 62-м месте.

Свой первый матч под руководством обновленного тренерского штаба женская сборная сыграет с командой Словакии в первом раунде второй Мировой группы Кубка Федерации. Игры пройдут 11—12 февраля на домашних кортах команды Словакии.