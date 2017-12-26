Боб Брайан: Федерер играет в паре лучше, чем Надаль

«Надаль классно чувствует себя у сетки и много двигается, потому что действует ближе в стороне соперника. А Федерер лучше себя чувствует при ударах с лёта, но он менее агрессивно играет на скорости.



Парный теннис очень быстрый, так что ты должен быть супервовлечённым. Я видел, как Роджер играет пару: он будто бы расслаблен, и это приводит к проблемам. Он вообще обычно пытается выглядеть так, будто всё ему очень легко даётся.



Надаль качественнее играет у сетки — у него быстрые руки, но Федерер — более классический парник», — сказал Боб в эфире подкаста Sports Illustrated.