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26 декабря, источник: GoTennis.ru

Боб Брайан: Федерер играет в паре лучше, чем Надаль

16-кратный чемпион парных турниров «Большого шлема» американец Боб Брайан ответил на вопрос, кто лучше играет в паре — Роджер Федерер или Рафаэль Надаль.

«Надаль классно чувствует себя у сетки и много двигается, потому что действует ближе в стороне соперника. А Федерер лучше себя чувствует при ударах с лёта, но он менее агрессивно играет на скорости.

Парный теннис очень быстрый, так что ты должен быть супервовлечённым. Я видел, как Роджер играет пару: он будто бы расслаблен, и это приводит к проблемам. Он вообще обычно пытается выглядеть так, будто всё ему очень легко даётся.

Надаль качественнее играет у сетки — у него быстрые руки, но Федерер — более классический парник», — сказал Боб в эфире подкаста Sports Illustrated.

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