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10:19 (мск), источник: Газета.Ру

Год тенниса: Шарапова вернулась, Уильямс родила

Победный «Мастерс» Елены Весниной, возвращение после дисквалификации Марии Шараповой, беременность Серены Уильямс, чехарда в женском туре, травма Новака Джоковича, ренессанс Рафы Надаля и Роджера Федерера, а также прогресс российской молодежи. «Газета.Ru» подводит итоги 2017 года в мировом теннисе.

Источник: Газета.Ру

Возвращение Шараповой

Что бы ни происходило в мировом теннисе, а главное событие 2017 года в этом виде спорта было понятно изначально.

26 апреля закончилась дисквалификация за употребление мельдония российской примы тенниса Марии Шараповой.

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Вокруг возвращения в тур бывшей первой ракетки мира и пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» было много разговоров и даже споров.

Многие в теннисном мире встретили возвращение россиянки настороженно и даже с негативом, особенно жаркие дискуссии вызвал вопрос предоставления Марии wild card.

Пропустив полтора года, Шарапова растеряла свой рейтинг, а потому не проходила в основные сетки престижных турниров. Многие теннисистки и даже теннисисты начали говорить о том, что лучше бы организаторы предоставляли wild card представительницам стран, в которых эти турниры проводятся, нежели «допингистам».

Оппоненты возражали, что россиянка отбыла свое наказание и не должна страдать сверх того, а выдача специальных приглашения на соревнования — прерогатива их организаторов. Кроме того, имя и заслуги Шараповой перед теннисом говорят в ее пользу.

В итоге россиянка сразу же получила билет в основную сетку «Мастерса» в Штутгарте, который выигрывала в своей карьере трижды.

Там она выиграла три первых матча, не отдав соперницам ни одного сета, но в полуфинале, взяв первую партию, все же уступила одному из своих главных критиков француженке Кристине Младенович.

На следующем турнире в Риме, еще одном «Мастерсе», Шарапова проиграла во втором круге другой теннисистке, высказавшей в адрес россиянки много негатива — канадке Эжени Бушар.

Та не скрывала, что для нее матч был принципиальным. Собственно, он оказался для Бушар, сильно деградировавшей как теннисистка в последнее время, лучшим в сезоне.

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В итоге Шарапова не смогла завоевать место в сетке «Ролан Гаррос» и не получила wild card, пропустив первую возможность сыграть после дисквалификации на турнире «Большого шлема».

На «Уимблдон» выступления россиянки забронировали ей возможность сыграть в квалификации, независимо от решения организаторов по поводу специального приглашения, но вмешалась травма, надолго выбившая спортсменку из строя.

В итоге Шарапова вернулась на корт только осенью, прямо на US Open, и там в первом же круге громыхнула победой над второй ракеткой мира на тот момент румынкой Симоной Халеп.

После этого Шарапова прошла еще два круга, но в 1/8 финала уступила латвийке Анастасии Севастовой, хотя и выиграла первый сет.

Впрочем, без титула год для россиянки не закончился — она взяла свое на не самом престижном, но вполне добротном турнире в китайском Тянцзине, а год она завершила на 57-й строчке мирового рейтинга WTA.

Своим возвращением 30-летняя Шарапова в очередной раз доказала, что для нее нет ничего невозможного, но при этом сама теннисистка не планируется довольствоваться малым и рассчитывает уже в следующем году вернуть себе ведущие позиции в таком нестабильном нынче женском туре.

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Победный «Мастерс» Весниной

Пока Шарапова еще отбывала дисквалификацию, самой яркой российской теннисисткой на старте сезона была Елена Веснина.

Елена, всегда считавшаяся топовым парным игроком, после 30-ти лет раскрылась и как одиночница, выдав мощнейшую первую часть сезона.

Ее венцом стала победа россиянки на престижнейшем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в марте, где она по дороге к финалу разобралась в пяти матчах с четырьмя сеянными теннисистками, а в решающей встрече переиграла соотечественницу Светлану Кузнецову.

Выиграв в Индиан-Уэллсе, Веснина достигла рекордной для себя 13-й позиции в мировом рейтинге, после чего ее результаты пошли вниз. Завершила Елена год и вовсе пятью поражениями подряд, а ее балансе встреч в 2017 году уравнялись победы и поражения — 26−26.

Тем не менее, Веснина показала, что вполне может играть с любыми теннисистками мировой элиты, а 18-е место в мировом рейтинге по итогам года — не самый плохой результат.

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Три титула Павлюченковой

Несмотря на победный «Мастерс», Веснина осталась по итогам года только третьей среди россиянок. Соотечественницу обошли Светлана Кузнецова (12-я) и Анастасия Павлюченкова (15-я).

При этом показывавшая вроде бы самый стабильный теннис среди россиянок Кузнецова, подтвердила статус «неудачницы», так и не выиграв за год ни одного турнира, хотя дошла до проигранного Весниной финала в Индиан-Уэллсе, а также сыграла в 1/8 финала на Australian Open и «Ролан Гаррос» и в четвертьфинале «Уимблдона».

А вот Павлюченкова в минувшем сезоне была в четвертьфинале Australian Open, финале «Мастерса» в Токио и выиграла три турнира, причем в Мехико переиграла в титульном матче первую ракетку мира на тот момент Анжелик Кербер.

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Королева на отдыхе

Пожалуй, единственным событием, которое может в теннисном мире сравниться с возвращением Шараповой, в 2017 году стала беременность Серены Уильямс.

Многолетняя лучшая теннисистка планеты провела в году только два турнира. Сначала она вылетела во втором круге в новозеландском Окленде, а затем прошлась катком по Australian Open, не отдав на турнире ни одного сета и в финале разбив свою старшую сестру — Винус.

Таким образом, спустя 20 недель Уильямс-младшая вернулась на свое законное первое место в мировом рейтинге, но в следующих турнирах не приняла участия из-за травмы колена, а в апреле стало известно, что спортсменка находится на 20-й неделе беременности.

Больше в 2017 году Уильямс не выступала, а в сентябре у нее родилась дочь. Теперь американка планирует вернуться на корт уже в начале нового сезона и принять участие в Australian Open. Удивительно, но одного победного турнира ей хватило, чтобы закончить год на 22-м месте в рейтинге.

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В отсутствие Серены Уильямс WTA Tour превратился в соревнования, где нет явного лидера. Ни одна теннисистка мирового топа не провела стабильный сезон, так что россиянки тут были не одиноки и не выделялись на общем фоне.

«Ролан Гаррос» выиграла сенсационная латвийка Алена Остапенко, которая потом дважды вылетала на «Мастерсах» в первом круге, хотя затем выправила ситуацию и закончила сезона вполне достойно на седьмой строчке рейтинга.

На «Уимблдоне» первенствовала испанка Гарбинье Мугуруса, которой многие прочили долгое пребывание на вершине мирового рейтинга. Забраться на первое место она смогла, а вот удержать уровень не вышло.

После мощных июля и августа у испанки последовала совершенно серая осенняя часть сезона, и год Мугуруса завершила только второй.

US Open выиграла американка Слоан Стивенс, и это выглядело закономерным после полуфиналов в Торонто и Цинциннати. Однако дальше случился форменный провал — шесть поражений подряд на следующих турнирах.

Датчанка Каролин Возняцки была в целом стабильна и завершила год победой на Итоговом турнире WTA. Вот только за сезон она проиграла шесть из восьми своих финалов, а на турнирах «Большого шлема» не дошла ни разу дальше четвертьфинала.

Наконец, занявшая по итогам сезона первое место в мировом рейтинге румынка Симона Халеп выиграла «Мастерс» в Мадриде и играла в финале на «Ролан Гаррос», но на других «шлемах» дважды выбывала в первом круге и потерпела во второй части сезона пять поражений, когда не могла выиграть больше восьми геймов.

Кроме того, Халеп в статусе первой ракетки мира провалила Итоговый турнир, на котором не смогла выйти из группы.

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Федерер против Надаля: перезагрузка

2017 год в мужском теннисе словно вернул нас лет на пять назад. Все четыре турнира «Большого шлема» поделили между собой в равных пропорциях ветераны швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Федерер в свои 36 лет взял Australian Open и «Уимблдон», хотя до сезона в такое развитие событий никто бы не поверил.

Надаль первенствовал на «Ролан Гаррос» и US Open, а также был в финале в Австралии, где уступил своему старому сопернику.

К слову, несмотря на солидный перевес испанца в личных встречах в истории, в 2017 году Роджер выиграл все четыре очных противостояния, что, правда, не помешало Рафе закончить год в статусе лучшего теннисиста планеты, оставив швейцарцу вторую строчку рейтинга.

А вот на Итоговом турнире ни тот, ни другой не смогли добраться до финала, и в решающей схватке бывший бой-френд Марии Шараповой болгарин Григор Димитров завоевал свой главный на данный момент титул в карьере, переиграв бельгийца Давида Гоффена.

Для Димитрова этот трофей стал четвертым в сезоне и восьмым в карьере, а год он закончил на рекордном для себя третьем месте в рейтинге АТР.

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Пауза Джоковича

Безоговорочный лидер последних лет в мировом туре серб Новак Джокович 2017 год вряд ли может занести себе в актив.

Ноле начал сезон с победы в Дохе, но затем во втором круге Australian Open проиграл Денису Истомину из Узбекистана, затем потерпел несколько поражений на «Мастерсах», включая мадридский полуфинал с Надалем и римский финал против немца Саши Зверева.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович был в трех партиях с «баранкой» в последней разбит австрийцем Домиником Тимом, затем выиграл скромный турнирчик, а на «Уимблдоне» также дошел до четвертьфинала, где во втором сете отказался от продолжения борьбы против Томаса Бердыха.

Больше в этом сезоне Джокович не выступал, но Новый год все равно встретит на высокой 12-й позиции рейтинга.

Впрочем, высока она для кого угодно, только не для серба, который в новом сезоне планирует со свежими силами вернуть себе мировое господство в АТР-туре. Кто знает, может мы снова увидим битву «трех китов» мирового тенниса?

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Российская новая генерация

Российские теннисисты пока не являются лидерами тура. Лучшим среди них по итогам года стал Андрей Рублев, закончивший сезон на 39-м месте в мировом рейтинге, на четыре позиции ниже располагается Карен Хачанов.

Тем не менее за российскими игроками, возможно, светлое будущее. Рублев, Хачанов, а также Даниил Медведев квалифицировались на проводившийся впервые Итоговый молодежный турнир АТР.

Партии в нем игрались до четырех геймов, а рейтинговые очки не начислялись, но соревнование все равно было весьма престижным.

Хачанов не сумел выйти из группы, Медведев дошел до полуфинала, где уступил южнокорейцу Хен Чону, а Рублев, одолев в полуфинале Борну Чорича, также был бит Чоном в решающем поединке.

Что ж, прогресс российской молодежи (пару лет назад казалось, что тот же Рублев безнадежно стагнирует) не может не радовать.

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