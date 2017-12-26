Год тенниса: Шарапова вернулась, Уильямс родила

Источник: Газета.Ру

Возвращение Шараповой

Что бы ни происходило в мировом теннисе, а главное событие 2017 года в этом виде спорта было понятно изначально.

26 апреля закончилась дисквалификация за употребление мельдония российской примы тенниса Марии Шараповой.

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Вокруг возвращения в тур бывшей первой ракетки мира и пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» было много разговоров и даже споров.

Многие в теннисном мире встретили возвращение россиянки настороженно и даже с негативом, особенно жаркие дискуссии вызвал вопрос предоставления Марии wild card.

Пропустив полтора года, Шарапова растеряла свой рейтинг, а потому не проходила в основные сетки престижных турниров. Многие теннисистки и даже теннисисты начали говорить о том, что лучше бы организаторы предоставляли wild card представительницам стран, в которых эти турниры проводятся, нежели «допингистам».

Оппоненты возражали, что россиянка отбыла свое наказание и не должна страдать сверх того, а выдача специальных приглашения на соревнования — прерогатива их организаторов. Кроме того, имя и заслуги Шараповой перед теннисом говорят в ее пользу.

В итоге россиянка сразу же получила билет в основную сетку «Мастерса» в Штутгарте, который выигрывала в своей карьере трижды.

Там она выиграла три первых матча, не отдав соперницам ни одного сета, но в полуфинале, взяв первую партию, все же уступила одному из своих главных критиков француженке Кристине Младенович.

На следующем турнире в Риме, еще одном «Мастерсе», Шарапова проиграла во втором круге другой теннисистке, высказавшей в адрес россиянки много негатива — канадке Эжени Бушар.

Та не скрывала, что для нее матч был принципиальным. Собственно, он оказался для Бушар, сильно деградировавшей как теннисистка в последнее время, лучшим в сезоне.

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В итоге Шарапова не смогла завоевать место в сетке «Ролан Гаррос» и не получила wild card, пропустив первую возможность сыграть после дисквалификации на турнире «Большого шлема».

На «Уимблдон» выступления россиянки забронировали ей возможность сыграть в квалификации, независимо от решения организаторов по поводу специального приглашения, но вмешалась травма, надолго выбившая спортсменку из строя.

В итоге Шарапова вернулась на корт только осенью, прямо на US Open, и там в первом же круге громыхнула победой над второй ракеткой мира на тот момент румынкой Симоной Халеп.

После этого Шарапова прошла еще два круга, но в 1/8 финала уступила латвийке Анастасии Севастовой, хотя и выиграла первый сет.

Впрочем, без титула год для россиянки не закончился — она взяла свое на не самом престижном, но вполне добротном турнире в китайском Тянцзине, а год она завершила на 57-й строчке мирового рейтинга WTA.

Своим возвращением 30-летняя Шарапова в очередной раз доказала, что для нее нет ничего невозможного, но при этом сама теннисистка не планируется довольствоваться малым и рассчитывает уже в следующем году вернуть себе ведущие позиции в таком нестабильном нынче женском туре.

Победный «Мастерс» Весниной

Пока Шарапова еще отбывала дисквалификацию, самой яркой российской теннисисткой на старте сезона была Елена Веснина.

Елена, всегда считавшаяся топовым парным игроком, после 30-ти лет раскрылась и как одиночница, выдав мощнейшую первую часть сезона.

Ее венцом стала победа россиянки на престижнейшем «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в марте, где она по дороге к финалу разобралась в пяти матчах с четырьмя сеянными теннисистками, а в решающей встрече переиграла соотечественницу Светлану Кузнецову.

Выиграв в Индиан-Уэллсе, Веснина достигла рекордной для себя 13-й позиции в мировом рейтинге, после чего ее результаты пошли вниз. Завершила Елена год и вовсе пятью поражениями подряд, а ее балансе встреч в 2017 году уравнялись победы и поражения — 26−26.

Тем не менее, Веснина показала, что вполне может играть с любыми теннисистками мировой элиты, а 18-е место в мировом рейтинге по итогам года — не самый плохой результат.

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Три титула Павлюченковой

Несмотря на победный «Мастерс», Веснина осталась по итогам года только третьей среди россиянок. Соотечественницу обошли Светлана Кузнецова (12-я) и Анастасия Павлюченкова (15-я).

При этом показывавшая вроде бы самый стабильный теннис среди россиянок Кузнецова, подтвердила статус «неудачницы», так и не выиграв за год ни одного турнира, хотя дошла до проигранного Весниной финала в Индиан-Уэллсе, а также сыграла в 1/8 финала на Australian Open и «Ролан Гаррос» и в четвертьфинале «Уимблдона».

А вот Павлюченкова в минувшем сезоне была в четвертьфинале Australian Open, финале «Мастерса» в Токио и выиграла три турнира, причем в Мехико переиграла в титульном матче первую ракетку мира на тот момент Анжелик Кербер.

Королева на отдыхе

Пожалуй, единственным событием, которое может в теннисном мире сравниться с возвращением Шараповой, в 2017 году стала беременность Серены Уильямс.

Многолетняя лучшая теннисистка планеты провела в году только два турнира. Сначала она вылетела во втором круге в новозеландском Окленде, а затем прошлась катком по Australian Open, не отдав на турнире ни одного сета и в финале разбив свою старшую сестру — Винус.

Таким образом, спустя 20 недель Уильямс-младшая вернулась на свое законное первое место в мировом рейтинге, но в следующих турнирах не приняла участия из-за травмы колена, а в апреле стало известно, что спортсменка находится на 20-й неделе беременности.

Больше в 2017 году Уильямс не выступала, а в сентябре у нее родилась дочь. Теперь американка планирует вернуться на корт уже в начале нового сезона и принять участие в Australian Open. Удивительно, но одного победного турнира ей хватило, чтобы закончить год на 22-м месте в рейтинге.

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Женский теннис сошел с ума

В отсутствие Серены Уильямс WTA Tour превратился в соревнования, где нет явного лидера. Ни одна теннисистка мирового топа не провела стабильный сезон, так что россиянки тут были не одиноки и не выделялись на общем фоне.

«Ролан Гаррос» выиграла сенсационная латвийка Алена Остапенко, которая потом дважды вылетала на «Мастерсах» в первом круге, хотя затем выправила ситуацию и закончила сезона вполне достойно на седьмой строчке рейтинга.

На «Уимблдоне» первенствовала испанка Гарбинье Мугуруса, которой многие прочили долгое пребывание на вершине мирового рейтинга. Забраться на первое место она смогла, а вот удержать уровень не вышло.

После мощных июля и августа у испанки последовала совершенно серая осенняя часть сезона, и год Мугуруса завершила только второй.

US Open выиграла американка Слоан Стивенс, и это выглядело закономерным после полуфиналов в Торонто и Цинциннати. Однако дальше случился форменный провал — шесть поражений подряд на следующих турнирах.

Датчанка Каролин Возняцки была в целом стабильна и завершила год победой на Итоговом турнире WTA. Вот только за сезон она проиграла шесть из восьми своих финалов, а на турнирах «Большого шлема» не дошла ни разу дальше четвертьфинала.

Наконец, занявшая по итогам сезона первое место в мировом рейтинге румынка Симона Халеп выиграла «Мастерс» в Мадриде и играла в финале на «Ролан Гаррос», но на других «шлемах» дважды выбывала в первом круге и потерпела во второй части сезона пять поражений, когда не могла выиграть больше восьми геймов.

Кроме того, Халеп в статусе первой ракетки мира провалила Итоговый турнир, на котором не смогла выйти из группы.

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Федерер против Надаля: перезагрузка

2017 год в мужском теннисе словно вернул нас лет на пять назад. Все четыре турнира «Большого шлема» поделили между собой в равных пропорциях ветераны швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

Федерер в свои 36 лет взял Australian Open и «Уимблдон», хотя до сезона в такое развитие событий никто бы не поверил.

Надаль первенствовал на «Ролан Гаррос» и US Open, а также был в финале в Австралии, где уступил своему старому сопернику.

К слову, несмотря на солидный перевес испанца в личных встречах в истории, в 2017 году Роджер выиграл все четыре очных противостояния, что, правда, не помешало Рафе закончить год в статусе лучшего теннисиста планеты, оставив швейцарцу вторую строчку рейтинга.

А вот на Итоговом турнире ни тот, ни другой не смогли добраться до финала, и в решающей схватке бывший бой-френд Марии Шараповой болгарин Григор Димитров завоевал свой главный на данный момент титул в карьере, переиграв бельгийца Давида Гоффена.

Для Димитрова этот трофей стал четвертым в сезоне и восьмым в карьере, а год он закончил на рекордном для себя третьем месте в рейтинге АТР.

Пауза Джоковича

Безоговорочный лидер последних лет в мировом туре серб Новак Джокович 2017 год вряд ли может занести себе в актив.

Ноле начал сезон с победы в Дохе, но затем во втором круге Australian Open проиграл Денису Истомину из Узбекистана, затем потерпел несколько поражений на «Мастерсах», включая мадридский полуфинал с Надалем и римский финал против немца Саши Зверева.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Джокович был в трех партиях с «баранкой» в последней разбит австрийцем Домиником Тимом, затем выиграл скромный турнирчик, а на «Уимблдоне» также дошел до четвертьфинала, где во втором сете отказался от продолжения борьбы против Томаса Бердыха.

Больше в этом сезоне Джокович не выступал, но Новый год все равно встретит на высокой 12-й позиции рейтинга.

Впрочем, высока она для кого угодно, только не для серба, который в новом сезоне планирует со свежими силами вернуть себе мировое господство в АТР-туре. Кто знает, может мы снова увидим битву «трех китов» мирового тенниса?

Джокович, Надаль и Федерер в борьбе за звание лучшего — что может быть прекраснее классики?

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Российская новая генерация

Российские теннисисты пока не являются лидерами тура. Лучшим среди них по итогам года стал Андрей Рублев, закончивший сезон на 39-м месте в мировом рейтинге, на четыре позиции ниже располагается Карен Хачанов.

Тем не менее за российскими игроками, возможно, светлое будущее. Рублев, Хачанов, а также Даниил Медведев квалифицировались на проводившийся впервые Итоговый молодежный турнир АТР.

Партии в нем игрались до четырех геймов, а рейтинговые очки не начислялись, но соревнование все равно было весьма престижным.

Хачанов не сумел выйти из группы, Медведев дошел до полуфинала, где уступил южнокорейцу Хен Чону, а Рублев, одолев в полуфинале Борну Чорича, также был бит Чоном в решающем поединке.