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25 декабря, источник: ТАСС

Зайцев и Андреев войдут в тренерский штаб женской сборной России по теннису

МОСКВА, 25 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренеры Антон Зайцев и Игорь Андреев в 2018 году будут работать с женской сборной России. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Обладатель Кубка Дэвиса 2006 года Андреев завершил карьеру в 2013 году, занявшись тренерской деятельностью. В августе он вошел в тренерский штаб мужской сборной России на матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

«Зайцев и Андреев будут работать, но это не значит, что та команда уходит. Их приход — это усиление женского состава. Они будут помогать [Анастасии] Мыскиной, [Евгении] Манюковой, [Елене] Макаровой с позиции усиления системной работы. Не хватает системы понимания того, что было приобретено, поэтому мы должны организовать преемственность поколений в методическом плане».

Зайцев в последнее время тренировал Наталью Вихлянцеву. «Я вижу в ее игре недоработки, которые идут с детского и молодежного тенниса. При нормальной системе подготовки через полгода она будет в топ-15. Зайцеву, же, тоже надо учиться», — отметил Тарпищев.

Мыскина является капитаном женской сборной России.

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