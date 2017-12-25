Чемпионская гонка WTA. Виталия Дьяченко потеряла одну позицию
В Топ-10 Чемпионской гонки WTA не произошло никаких изменений. В тройку лидеров
В Топ-10 Чемпионской гонки WTA не произошло никаких изменений. В тройку лидеров
Что касается россиянок, то ряд теннисисток потеряли свои позиции.
Чемпионская гонка WTA. Версия от 25 декабря 2017 года.
1. (1) Белинда Бенчич (Швейцария) — 470 очков.
2. (2) Чжан Шуай (Китай) — 300.
3. (3) Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 213.
4. (4) Айла Томлянович (Австралия) — 189.
5. (5) Арина Соболенко (Беларусь) — 175.
6. (6) Моника Никулеску (Румыния) — 160.
7. (7) Кэрол Чжао (Канада) — 156.
8. (8) Тамара Зиданшек (Словения) — 141.
9. (9) Далила Якупович (Словения) — 136.
10. (10)
22. (21) Виталия Дьяченко (Россия) — 80…
39. (36) Вероника Кудерметова (Россия) — 57…
39. (36) Марта Пайгина (Россия) — 57…
58. (54) Евгения Родина (Россия) — 45…
71. (67) Анна Блинкова (Россия) — 38…
72. (135) Ольга Дорошина (Россия) — 37…
86. (102) Амина Аншба (Россия) — 31…
96. (91) Полина Монова (Россия) — 29…
96. (91) Екатерина Александрова (Россия) — 29…
96. (91) Валентина Ивахненко (Россия) — 29…