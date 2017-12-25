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13:41 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка WTA. Виталия Дьяченко потеряла одну позицию

В Топ-10 Чемпионской гонки WTA не произошло никаких изменений. В тройку лидеров по-прежнему входят швейцарка Белинда Бенчич, китаянка Чжан Шуай и румынка Михаэла Бузарнеску.

Что касается россиянок, то ряд теннисисток потеряли свои позиции.

Чемпионская гонка WTA. Версия от 25 декабря 2017 года.

1. (1) Белинда Бенчич (Швейцария) — 470 очков.

2. (2) Чжан Шуай (Китай) — 300.

3. (3) Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 213.

4. (4) Айла Томлянович (Австралия) — 189.

5. (5) Арина Соболенко (Беларусь) — 175.

6. (6) Моника Никулеску (Румыния) — 160.

7. (7) Кэрол Чжао (Канада) — 156.

8. (8) Тамара Зиданшек (Словения) — 141.

9. (9) Далила Якупович (Словения) — 136.

10. (10) Чон-Чан Со (Южная Корея) — 135.

22. (21) Виталия Дьяченко (Россия) — 80…

39. (36) Вероника Кудерметова (Россия) — 57…

39. (36) Марта Пайгина (Россия) — 57…

58. (54) Евгения Родина (Россия) — 45…

71. (67) Анна Блинкова (Россия) — 38…

72. (135) Ольга Дорошина (Россия) — 37…

86. (102) Амина Аншба (Россия) — 31…

96. (91) Полина Монова (Россия) — 29…

96. (91) Екатерина Александрова (Россия) — 29…

96. (91) Валентина Ивахненко (Россия) — 29…

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