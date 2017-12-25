Российский теннисист Андрей Кузнецов поднялся на 107-е место в рейтинге АТР
МОСКВА, 25 дек —
МОСКВА, 25 дек —
На минувшей неделе Кузнецов не принимал участие в турнирах. Лучшим из россиян остается Андрей Рублев, занимающий 39-ю строчку. В топ-100 изменений не произошло.
Рейтинг ATP, версия от 18 декабря:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,
3 (3). Григор Димитров (Болгария) — 5150,
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4610,
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4015,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 3805,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3775,
8 (8). Джек Сок (США) — 3165,
9 (9). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150,
10 (10). Пабло
39 (39). Андрей Рублев (Россия) — 1229…
45 (45). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 772…
72 (72). Евгений Донской (Россия) — 704…
84 (84). Михаил Южный (Россия) — 633…
107 (108). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.