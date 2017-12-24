Голкипер бразильского клуба «Шапекоэнсе», выживший после авиакатастрофы, забил гол в благотворительном матче.
Тим получил путёвку в полуфинал Абу-Даби, Рублёв сыграет с Баутиста-Агутом
В сетке мужского турнира Mubadala World Tennis Championship в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В сетке мужского турнира Mubadala World Tennis Championship в
Место Надаля в сетке займёт австриец Доминик Тим, который в полуфинале сыграет либо с испанцем Пабло
По изначальной жеребьёвке Джокович в полуфинале должен был встретиться с Рублёвым или Тимом, а Надаль — с