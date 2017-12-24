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24 декабря, источник: Чемпионат.com

Тим получил путёвку в полуфинал Абу-Даби, Рублёв сыграет с Баутиста-Агутом

В сетке мужского турнира Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби (ОАЭ) произошли изменения, связанные с отказом от участия первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

Источник: AP 2017

Место Надаля в сетке займёт австриец Доминик Тим, который в полуфинале сыграет либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, либо с южноафриканцем Кевином Андерсоном. В другой половине сетки россиянин Андрей Рублёв и испанец Роберто Баутиста-Агут сразятся за право сыграть с сербом Новаком Джоковичем.

По изначальной жеребьёвке Джокович в полуфинале должен был встретиться с Рублёвым или Тимом, а Надаль — с Карреньо-Бустой или Андерсоном.

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