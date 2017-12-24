Серена Уильямс: Очень рада вернуться на корт в Абу-Даби

Голкипер бразильского клуба «Шапекоэнсе», выживший после авиакатастрофы, забил гол в благотворительном матче.
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Она также добавила, что гордится тем, что примет участие в историческом событии, когда женщины впервые сыграют на этих соревнованиях.
— Я очень рада вернуться на корт на турнире в
Я с нетерпением жду скорой встречи с болельщиками в
Напомним, что соперницей Уильямс на турнире станет 20-летняя Елена Остапенко из Латвии. Они проведут матч 30 декабря.
Американка не выходила на корт после победы на Australian Open-2017 в январе, а 1 сентября родила дочь Алексис Олимпию.