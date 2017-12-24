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24 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Серена Уильямс: Очень рада вернуться на корт в Абу-Даби

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс отметила, что с нетерпением ждет своего возвращения на корт на турнире в Абу-Даби.

Источник: Reuters

Она также добавила, что гордится тем, что примет участие в историческом событии, когда женщины впервые сыграют на этих соревнованиях.

— Я очень рада вернуться на корт на турнире в Абу-Даби впервые после рождения дочери, — приводит Sport360 слова Уильямс. — Этот турнир долгое время считался стартом сезона мужских соревнований, и я рада и горжусь тем, что мое возвращение совпадет с тем, что женщины впервые примут участие в турнире.

Я с нетерпением жду скорой встречи с болельщиками в Абу-Даби.

Напомним, что соперницей Уильямс на турнире станет 20-летняя Елена Остапенко из Латвии. Они проведут матч 30 декабря.

Американка не выходила на корт после победы на Australian Open-2017 в январе, а 1 сентября родила дочь Алексис Олимпию.

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