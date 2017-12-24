Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Максим Галкин ответил на критику шоу «Сегодня вечером»
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Эксперты назвали кандидатов на выбывание из правительства
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Израиль возвращает украинцев на родину целыми самолетами — СМИ
Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
СКА
Все события
РФ одержала первую победу над МОК после отстранения от ОИ-2018
США нашли замену Порошенко — киевский политолог
Неожиданные изменения в ПДД: жилет стал обязательным
Toyota показала силуэт новой модели
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
Кристина Орбакайте станцевала в серебристом платье
Кейт Мосс изменилась до неузнаваемости
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Чубайс не пришел на встречу с Путиным в Кремле
Фоторепортажи
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
10«Барселона» обыграла «Реал» в класико
24 декабря, источник: ТАСС

Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря на турнире в Абу-Даби

ТАСС, 24 декабря. Американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в выставочном турнире в Абу- Даби, она выйдет на корт 30 декабря. Об этом сообщает портал Sport360.

Источник: Reuters

Имя ее соперницы станет известно позднее. 36-летняя спортсменка впервые выйдет на корт после рождения дочери, появившейся на свет в сентябре 2017-го. Из-за беременности Серена Уильямс приостановила карьеру в апреле 2017 года.

На счету американки 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).

Турнир в Абу-Даби пройдет с 28 по 30 декабря.

 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
5 факторов, которые позволили «Ман Сити» создать такой отрыв
Не только Кокорин. Пять игроков, которые проводят лучший сезон
Российский игрок завершил карьеру в НХЛ
Год ММА: конфликт Емельяненко и рост преступности
HBO хочет организовать объединительный бой между россиянами
Мхитарян — в сборной разочарований АПЛ текущего сезона
Боброва: Следующий сезон мы с Соловьёвым точно пропускаем
Спорт-Экспресс
Авто
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера Дизайнер Сергей Баринов представил компьютерные модели седана и универсала, которые выполнены по мотивам культовой «двадцать четвёрки»
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Zara против всех: 7 скандалов, связанных с самой популярной маркой одежды в мире Мы решили вспомнить громкие скандалы, связанные с его детищем, которое несмотря ни на что остается самой популярной маркой одежды на сегодняшний день
Дети
Расстроившийся из-за искусственной елки отец стал мемом Мэдисон Наполи из Калифорнии сняла на камеру реакцию своего отца Джона, узнавшего, что в этом году в их доме к Рождеству установлена не натуральная, а искусственная елка. Неподдельное разочарование и негодование, которое он попытался скрыть, моментально превратило его в мем.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь