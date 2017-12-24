Серена Уильямс вернется на корт 30 декабря на турнире в Абу-Даби

Имя ее соперницы станет известно позднее. 36-летняя спортсменка впервые выйдет на корт после рождения дочери, появившейся на свет в сентябре 2017-го. Из-за беременности Серена Уильямс приостановила карьеру в апреле 2017 года.

На счету американки 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).