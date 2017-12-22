Роджер Федерер: Перед Australian Open думал, что могу не вернуться в теннис

«Знал, что мой организм не будет прежним, и даже думал, что могу не вернуться в Тур. Перед стартом Australian Open говорил себе: “Если проиграю в первом круге, но не получу травму, это уже победа”.



Внезапно мне удалось показать свой лучший теннис в самые важные моменты, и это придало уверенности. Я поймал волну.



На Уимблдоне просто выжал максимум из ситуации — я же не знаю, сколько таких шансов вообще будет. В итоге год получился очень мощным, я даже не ожидал такого. Это просто сказка», — цитирует Роджера Tennis World.