Наталья Камельзон: Надеемся на удачное выступление в Петербурге российских игроков

На этой неделе был сформирован заявочный лист престижного женского турнира категории Premier — St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля. В него вошли первая ракетка мира Симона Халеп, победительница итогового турнира 2017 года в Сингапуре и третий номер рейтинга WTA Каролин Возняцки, чемпионка Roland Garros-2017 Елена Остапенко, финалистка Открытого чемпионата Австралии Доминика Цибулкова и четыре сильнейшие российские теннисистки, за исключением петербурженки Светланы Кузнецовой, которая восстанавливается после травмы, — Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова.

БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАЖИГАТЬ ЗВЕЗДЫ

— Прежде всего, позвольте вас поздравить с таким сильным и ярким составом, какой ожидается на предстоящем турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

— Состав просто фантастический — четыре игрока из тoп-10!

— Кого-то из теннисисток пришлось отдельно уговаривать?

— Нет, все заявились сами. Очень интересно получилось. Симона Халеп у нас уже играла, Каролин Возняцки тоже. Елена Остапенко на нашем турнире обеспечила себе отличный старт, а потом выиграла Roland Garros. В прошлом году она стояла 48-я в мире и была последней в нашем заявочном листе. А сейчас она — 7-я в рейтинге WTA. Такая вот интересная метаморфоза. То же самое можно сказать и о Кристине Младенович. У нее после победы в Санкт-Петербурге тоже был головокружительный взлет. И Доминика Цибулкова у нас выступит. Очень хорошая, старательная спортсменка, которая никогда в своих матчах не сдается, всегда борется до победного.

— Рассчитываете продолжить «зажигать звезды» в следующем году?

— Конечно, рассчитываем. Надеемся, что и нашим, российским, игрокам в Санкт-Петербурге будет сопутствовать удача. В прошлом году не играла Анастасия Павлюченкова. Сейчас она очень хорошо проводит свой сезон, стала 15-й в мире. Надеюсь, она хорошо проявит себя и на нашем турнире. То же самое можно сказать и о Елене Весниной. Очень хотелось бы, чтобы St. Petersburg Ladies Trophy-2018 удачно сложился именно для российских игроков.

— Наталья Вихлянцева очень успешно играет в Санкт-Петербурге, но пока в основу не попадает…

— Наташа — отдельная история. Мы всегда ее поддерживали, даже когда она была юниоркой. Она дважды стартовала в наших турнирах с wild card в основной сетке.

— Сейчас на wild card она может рассчитывать?

— Пока нет. С wild card на турнир категории Premier ситуация непростая. По правилам в распоряжении организаторов — одно приглашение. И она уже отдана. Кому — тайну пока раскрывать не буду. Это очень хороший игрок, но не российский.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — В ТРОЙКЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ WTA FINALS

— Не секрет, что велись переговоры об участии с Марией Шараповой и сестрами Уильямс.

— Этот вопрос волнует всех. Мы разговаривали и с представителями Шараповой, и с агентом Винус Уильямс. Но пока подтверждения или положительного ответа не получили.

— Нет опасения, что из-за особенностей календаря кто-то из заявившихся звезд не доедет до Санкт-Петербурга? Ведь турнир пройдет сразу после Открытого чемпионата Австралии.

— По опыту прошлых лет такого не было. Даже Винус Уильямс после участия в финале приехала. Она прилетела в понедельник вечером, во вторник тренировалась и приходила в себя, а в среду уже вышла на матч. Но, конечно, все может быть.

— Насколько важно, что в Санкт-Петербург едут выступать такие люди, как первая ракетка мира и сенсационная чемпионка Roland Garros?

— Конечно, это очень важно. Во-первых, это престиж наших соревнований. Это говорит о том, что мы все делаем правильно, игроки чувствуют себя комфортно, и все отлично организовано. Во-вторых, это спортивный престиж России. И потом это очень важно для популяризации тенниса в нашей стране. Это важно для публики. На звезд всегда приходят смотреть не только преданные любители тенниса, но и те, кто особо не увлекается спортом. Яркие звезды всегда собирают полные трибуны. Мне сейчас, повторюсь, очень приятно, что все российские девушки, высоко стоящие в рейтинге, едут играть к нам — и Анастасия Павлюченкова, и Елена Веснина, и ее напарница Екатерина Макарова, и Дарья Касаткина. Ведь Санкт-Петербург очень благодатный город. Российские игроки всегда пользуются особой поддержкой.

— Санкт-Петербург вошел в финальную тройку претендентов на проведение итогового турнира начиная с 2019 года. Могли бы вы рассказать об этом поподробнее?