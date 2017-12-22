Наталья Камельзон: Надеемся на удачное выступление в Петербурге российских игроков

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Иорданский принц уйдет с поста ООН из-за отказа встать на колени
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Суонси0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Стоук Сити1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед1
Ньюкасл Юнайтед1
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА0
Витязь3
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
СКА4
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа0
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ1
Торино2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло1
Интер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи3
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе2
Верона0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон0
Челси0
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал0
Барселона3
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио4
Кротоне0
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Рома
Хоккей. КХЛ
14:00
АвангардОТ2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс0
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь3
Салават Юлаев6
Хоккей. НХЛ
24.12
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
24.12
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Джерси Дэвилз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.12
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина Харрикейнз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
24.12
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
24.12
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.12
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.12
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
24.12
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ3
Вашингтон Кэпиталз2
Все события
В проекте Крымского моста найдена ошибка
СМИ: Какие страны голосовали против России в ООН
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
5 трендов здорового питания, которыми запомнился 2017 год
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
12Первая медаль сборной России по биатлону в новом сезоне
14Российские хоккеисты впервые за 6 лет обыграли Канаду
22 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Наталья Камельзон: Надеемся на удачное выступление в Петербурге российских игроков

Директор St. Petersburg Ladies Trophy — о составе участников, надежде на россиянок и подготовке к турниру.

На этой неделе был сформирован заявочный лист престижного женского турнира категории Premier — St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля. В него вошли первая ракетка мира Симона Халеп, победительница итогового турнира 2017 года в Сингапуре и третий номер рейтинга WTA Каролин Возняцки, чемпионка Roland Garros-2017 Елена Остапенко, финалистка Открытого чемпионата Австралии Доминика Цибулкова и четыре сильнейшие российские теннисистки, за исключением петербурженки Светланы Кузнецовой, которая восстанавливается после травмы, — Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина и Екатерина Макарова.

БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАЖИГАТЬ ЗВЕЗДЫ

— Прежде всего, позвольте вас поздравить с таким сильным и ярким составом, какой ожидается на предстоящем турнире St. Petersburg Ladies Trophy.

— Состав просто фантастический — четыре игрока из тoп-10!

— Кого-то из теннисисток пришлось отдельно уговаривать?

— Нет, все заявились сами. Очень интересно получилось. Симона Халеп у нас уже играла, Каролин Возняцки тоже. Елена Остапенко на нашем турнире обеспечила себе отличный старт, а потом выиграла Roland Garros. В прошлом году она стояла 48-я в мире и была последней в нашем заявочном листе. А сейчас она — 7-я в рейтинге WTA. Такая вот интересная метаморфоза. То же самое можно сказать и о Кристине Младенович. У нее после победы в Санкт-Петербурге тоже был головокружительный взлет. И Доминика Цибулкова у нас выступит. Очень хорошая, старательная спортсменка, которая никогда в своих матчах не сдается, всегда борется до победного.

— Рассчитываете продолжить «зажигать звезды» в следующем году?

— Конечно, рассчитываем. Надеемся, что и нашим, российским, игрокам в Санкт-Петербурге будет сопутствовать удача. В прошлом году не играла Анастасия Павлюченкова. Сейчас она очень хорошо проводит свой сезон, стала 15-й в мире. Надеюсь, она хорошо проявит себя и на нашем турнире. То же самое можно сказать и о Елене Весниной. Очень хотелось бы, чтобы St. Petersburg Ladies Trophy-2018 удачно сложился именно для российских игроков.

— Наталья Вихлянцева очень успешно играет в Санкт-Петербурге, но пока в основу не попадает…

— Наташа — отдельная история. Мы всегда ее поддерживали, даже когда она была юниоркой. Она дважды стартовала в наших турнирах с wild card в основной сетке.

— Сейчас на wild card она может рассчитывать?

— Пока нет. С wild card на турнир категории Premier ситуация непростая. По правилам в распоряжении организаторов — одно приглашение. И она уже отдана. Кому — тайну пока раскрывать не буду. Это очень хороший игрок, но не российский.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — В ТРОЙКЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ WTA FINALS

— Не секрет, что велись переговоры об участии с Марией Шараповой и сестрами Уильямс.

— Этот вопрос волнует всех. Мы разговаривали и с представителями Шараповой, и с агентом Винус Уильямс. Но пока подтверждения или положительного ответа не получили.

— Нет опасения, что из-за особенностей календаря кто-то из заявившихся звезд не доедет до Санкт-Петербурга? Ведь турнир пройдет сразу после Открытого чемпионата Австралии.

— По опыту прошлых лет такого не было. Даже Винус Уильямс после участия в финале приехала. Она прилетела в понедельник вечером, во вторник тренировалась и приходила в себя, а в среду уже вышла на матч. Но, конечно, все может быть.

— Насколько важно, что в Санкт-Петербург едут выступать такие люди, как первая ракетка мира и сенсационная чемпионка Roland Garros?

— Конечно, это очень важно. Во-первых, это престиж наших соревнований. Это говорит о том, что мы все делаем правильно, игроки чувствуют себя комфортно, и все отлично организовано. Во-вторых, это спортивный престиж России. И потом это очень важно для популяризации тенниса в нашей стране. Это важно для публики. На звезд всегда приходят смотреть не только преданные любители тенниса, но и те, кто особо не увлекается спортом. Яркие звезды всегда собирают полные трибуны. Мне сейчас, повторюсь, очень приятно, что все российские девушки, высоко стоящие в рейтинге, едут играть к нам — и Анастасия Павлюченкова, и Елена Веснина, и ее напарница Екатерина Макарова, и Дарья Касаткина. Ведь Санкт-Петербург очень благодатный город. Российские игроки всегда пользуются особой поддержкой.

— Санкт-Петербург вошел в финальную тройку претендентов на проведение итогового турнира начиная с 2019 года. Могли бы вы рассказать об этом поподробнее?

— Изначально претендентов было шесть, но после официальный презентации, которая состоялась 7 декабря тоже в городе Санкт-Петербург, только во Флориде, осталось три — китайский Шеньчжень, Сингапур, который в следующем году проводит соревнования финальной восьмерки в последний раз, и мы. Теперь остается только ждать, какое решение примет директорат WTA. Это должно произойти в январе. Мы надеемся, что у нас есть хорошие шансы получить право на проведение WTA Finals.

Федун мощно ответил Аленичеву
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
«Челси» на выезде не сумел обыграть «Эвертон»
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Новости
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь