Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Наталья Камельзон: Надеемся на удачное выступление в Петербурге российских игроков
Директор St. Petersburg Ladies Trophy — о составе участников, надежде на россиянок и подготовке к турниру.
Директор St. Petersburg Ladies Trophy — о составе участников, надежде на россиянок и подготовке к турниру.
На этой неделе был сформирован заявочный лист престижного женского турнира категории Premier — St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет в
БУДЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ЗАЖИГАТЬ ЗВЕЗДЫ
— Прежде всего, позвольте вас поздравить с таким сильным и ярким составом, какой ожидается на предстоящем турнире St. Petersburg Ladies Trophy.
— Состав просто фантастический — четыре игрока из тoп-10!
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— Нет, все заявились сами. Очень интересно получилось. Симона Халеп у нас уже играла, Каролин Возняцки тоже. Елена Остапенко на нашем турнире обеспечила себе отличный старт, а потом выиграла Roland Garros. В прошлом году она стояла 48-я в мире и была последней в нашем заявочном листе. А сейчас она — 7-я в рейтинге WTA. Такая вот интересная метаморфоза. То же самое можно сказать и о Кристине Младенович. У нее после победы в
— Рассчитываете продолжить «зажигать звезды» в следующем году?
— Конечно, рассчитываем. Надеемся, что и нашим, российским, игрокам в
— Наталья Вихлянцева очень успешно играет в
— Наташа — отдельная история. Мы всегда ее поддерживали, даже когда она была юниоркой. Она дважды стартовала в наших турнирах с wild card в основной сетке.
— Сейчас на wild card она может рассчитывать?
— Пока нет. С wild card на турнир категории Premier ситуация непростая. По правилам в распоряжении организаторов — одно приглашение. И она уже отдана. Кому — тайну пока раскрывать не буду. Это очень хороший игрок, но не российский.
— Не секрет, что велись переговоры об участии с Марией Шараповой и сестрами Уильямс.
— Этот вопрос волнует всех. Мы разговаривали и с представителями Шараповой, и с агентом Винус Уильямс. Но пока подтверждения или положительного ответа не получили.
— Нет опасения, что
— По опыту прошлых лет такого не было. Даже Винус Уильямс после участия в финале приехала. Она прилетела в понедельник вечером, во вторник тренировалась и приходила в себя, а в среду уже вышла на матч. Но, конечно, все может быть.
— Насколько важно, что в
— Конечно, это очень важно.
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— Изначально претендентов было шесть, но после официальный презентации, которая состоялась 7 декабря тоже в городе