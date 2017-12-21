Шарапова заявила, что хотела бы сыграть на Олимпиаде в 2020 году

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина в ООН заявила о начале «освобождения» Крыма - МИД Украины
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Эксперты назвали кандидатов на выбывание из правительства
У отказавшегося от гражданства РФ бизнесмена заморозили активы
Песков ответил на слова ФБК о квартире экс-жены и ее самолете
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон & Хоув0
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Суонси0
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Стоук Сити1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон0
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед1
Ньюкасл Юнайтед1
Хоккей. КХЛ
2-й период
ЦСКА0
Витязь3
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
СКА3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа0
Беневенто0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ1
Торино2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло1
Интер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Наполи3
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе2
Верона0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Лада1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Депортиво
Сельта
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон0
Челси0
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал0
Барселона3
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио4
Кротоне0
Хоккей. КХЛ
14:00
АвангардОТ2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс0
Нефтехимик4
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Рома
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь3
Салават Юлаев6
Хоккей. НХЛ
24.12
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
24.12
Флорида Пантерз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Джерси Дэвилз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.12
Питтсбург Пингвинз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина Харрикейнз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
24.12
Коламбус Блю Джэкетс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас Голден Найтс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
24.12
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
24.12
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.12
Ванкувер Кэнакс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
24.12
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ3
Вашингтон Кэпиталз2
Все события
В «Газпроме» ответили на заявления «Нафтогаза» о победе в суде
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
25-летняя внучка Никиты Михалкова вышла замуж
Поклонники раскритиковали нелепый наряд Кристины Асмус
Москвич погиб, споткнувшись в очках виртуальной реальности
Парфенов выпустил фильм, который должна посмотреть каждая
Песков ответил на расследование ФБК о доме экс-жены и ее самолете
Путин прервал заседание и ушел на 25 минут
Фоторепортажи
9Пожизненно отстраненная МОК Никитина выиграла ЧЕ
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
21 декабря, источник: ТАСС

Шарапова заявила, что хотела бы сыграть на Олимпиаде в 2020 году

ТАСС, 21 декабря. Российская теннисистка Мария Шарапова хотела бы принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году, но не расстроится, если не сможет там выступить. Об этом она сообщила в интервью немецкой газете Bild.

На вопрос, может ли она представить себя продолжающей профессиональную карьеру в 36 лет, как ее давняя соперница американка Серена Уильямс, Шарапова ответила: «Сейчас я даже представить такое не могу, но никогда не говори никогда. Я бы хотела сыграть на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Но если у меня не получится, то это не станет разочарованием», — заявила 30-летняя россиянка.

Также Шарапова выступила с критикой Международной федерации тенниса (ITF). «Важность тенниса во всем мире продолжает расти, так и должно быть. Но мы, спортсмены, вряд ли будем принимать участие в обсуждениях о каких-либо изменениях в теннисе. Об изменениях, которые нас ждут в предстоящем сезоне, я узнала из интернета, это неправильно», — отметила Шарапова.

В марте 2016 года стало известно, что в допинг-пробе Шараповой было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне 2016 года россиянка была дисквалифицирована ITF на два года. Затем Шарапова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который сократил срок ее дисквалификации с двух лет до 15 месяцев. Из-за дисквалификации спортсменка не смогла принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Шарапова является победительницей всех четырех турниров серии Большого шлема, также она побеждала на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году россиянка завоевала серебро, уступив в финале Серене Уильямс. Для того, чтобы выиграть, так называемый, «карьерный Золотой шлем» (победа на всех турнирах Большого шлема, на Итоговом и на Олимпиаде) Шараповой не хватает золота Олимпийских игр. Только две спортсменки в истории одиночного женского тенниса добивались такого результата в своей карьере: Уильямс и немка Штеффи Граф.

 На форме российских спортсменов на Олимпиаде заклеят флаг и герб
Третьяк рассказал о форме вратарей перед Олимпиадой
Куда уйдут Мутко?
Лучшие в мире, но не в Испании. Как «Барса» «поздравила» «Реал»
Год баскетбола: возвращение России и звезда Шведа
Кого мы хотим вернуть в РФПЛ: Аленичев, Тихонов, новый Халк
«Салават Юлаев» отыграл 3 шайбы и победил «Сибирь»
«Челси» на выезде не сумел обыграть «Эвертон»
Дайте Манчини еще 15 миллионов. Все о трансферах «Зенита»
Спорт-Экспресс
Авто
Модель КАМАЗа, которую не узнают даже знатоки: фото дня На портале «Вести КАМАЗа» появились уникальные фотографии модели камазовского концепта, которую мало кто видел
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Екатерина Климова: «Хотелось бы на пенсию пойти, если честно» Популярная актриса театра и кино — о профессиональных хитростях, которым научилась у див мирового кинематографа, компромиссах при выборе ролей и долгожданном выходе на пенсию
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Пролеты автодорожной части моста в Крым полностью собраны
Леди
Преображения звезд, которые все обсуждали в 2017 Пока одни звезды худели и красились в кардинально новый цвет, другие – полнели. О ком из них шутили и кого обсуждали больше всего в этом году?
Дети
34-летняя Ники Хилтон родила дочь По сообщениям западных СМИ, радостное событие произошло 20 декабря.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь