Шарапова заявила, что хотела бы сыграть на Олимпиаде в 2020 году

На вопрос, может ли она представить себя продолжающей профессиональную карьеру в 36 лет, как ее давняя соперница американка Серена Уильямс, Шарапова ответила: «Сейчас я даже представить такое не могу, но никогда не говори никогда. Я бы хотела сыграть на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Но если у меня не получится, то это не станет разочарованием», — заявила 30-летняя россиянка.

Также Шарапова выступила с критикой Международной федерации тенниса (ITF). «Важность тенниса во всем мире продолжает расти, так и должно быть. Но мы, спортсмены, вряд ли будем принимать участие в обсуждениях о каких-либо изменениях в теннисе. Об изменениях, которые нас ждут в предстоящем сезоне, я узнала из интернета, это неправильно», — отметила Шарапова.

В марте 2016 года стало известно, что в допинг-пробе Шараповой было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне 2016 года россиянка была дисквалифицирована ITF на два года. Затем Шарапова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который сократил срок ее дисквалификации с двух лет до 15 месяцев. Из-за дисквалификации спортсменка не смогла принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.