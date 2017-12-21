Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Маррей может не успеть восстановиться к началу сезона
Британский теннисист Энди Маррей, возможно, не успеет восстановиться к началу сезона, сообщает The Times.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Британский теннисист Энди Маррей, возможно, не успеет восстановиться к началу сезона, сообщает The Times.
Раньше предполагалось, что 30-летний спортсмен выступит на турнире в Брисбене, который стартует 1 января.
Отмечается, что тренировочный сбор Маррея в Майами был осложнен проблемами с бедром. Он вернулся в Лондон на несколько дней раньше, чем планировалось.
Напомним, Маррей завершил прошлый сезон досрочно в начале сентября