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21 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Маррей может не успеть восстановиться к началу сезона

Британский теннисист Энди Маррей, возможно, не успеет восстановиться к началу сезона, сообщает The Times.

Источник: AP 2017

Раньше предполагалось, что 30-летний спортсмен выступит на турнире в Брисбене, который стартует 1 января.

Отмечается, что тренировочный сбор Маррея в Майами был осложнен проблемами с бедром. Он вернулся в Лондон на несколько дней раньше, чем планировалось.

Напомним, Маррей завершил прошлый сезон досрочно в начале сентября из-за травмы.

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