Возняцки и Каролина Плишкова выступят на турнире WTA в Санкт-Петербурге
Датчанка Каролина Возняцки и чешка Каролина Плишкова выступят на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в
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Датчанка Каролина Возняцки и чешка Каролина Плишкова выступят на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Турнир WTA пройдет в
Также на St. Petersburg Ladies Trophy из известных теннисисток выступят Елена Остапенко из Латвии, словачка Доминика Цибулкова и испанка Карла Суарес Наварро.
Ранее свое участие в турнире подтвердили француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович, немка Юлия Гергес, россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Елена Веснина и Екатерина Макарова.