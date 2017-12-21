Возняцки и Каролина Плишкова выступят на турнире WTA в Санкт-Петербурге

Турнир WTA пройдет в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля. Возняцки и Плишкова, которые занимают в мировом рейтинге третье и четвертое места соответственно, составят компанию первой ракетке мира румынке Симоне Халеп, которая ранее дала согласие на участие в соревнованиях.