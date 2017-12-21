Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Рублев заменит Раонича на выставочном турнире в Абу-Даби
Швейцарец Стэн Вавринка и канадец Милош Раонич снялись с выставочного турнира в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Швейцарец Стэн Вавринка и канадец Милош Раонич снялись с выставочного турнира в
В сетке их заменят представитель ЮАР Кевин Андерсон и россиянин Андрей Рублев соответственно.
Вавринка и Раонич отметили, что не успеют подойти к турниру в оптимальной форме.
В первом матче в
— Я счастлив, что меня пригласили на турнир такого уровня. Это большая честь для меня, — сказал Рублев. — Я сделаю все возможное, чтобы показать лучший теннис. С нетерпением жду встречи с местными болельщиками.
Турнир пройдет с 28 по 30 декабря.