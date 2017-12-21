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10:17 (мск), источник: Р-Спорт

Винус Уильямс не будут предъявлены обвинения после ДТП со смертельным исходом

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Американской теннисистке Винус Уильямс не будут предъявлены обвинения по делу о ДТП в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида), в котором погиб человек, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Источник: Reuters

Как отмечается в отчете полиции, неопознанный третий автомобиль преградил путь машине Уильямс, которая намеревалась пересечь шестиполосное шоссе, что запустило цепочку событий, закончившуюся столкновением автомобилей Линды Барсон и теннисистки.

Трагедия произошла 9 июня. На одном из перекрестков города Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем. В результате ДТП серьезные ранения получил пассажир второй машины 78-летний Джером Барсон, который спустя две недели скончался в больнице. Родственники погибшего подали на теннисистку в суд. Изначально в отчете полиции виновницей аварии была названа Уильямс, не уступившая дорогу.

Впоследствии полиция после изучения видеозаписи с места происшествия заявила, что Уильямс не нарушала правила дорожного движения перед ДТП.

Офицер Дэвид Доулинг в отчете сообщил, что, согласно записи с камеры видеонаблюдения, Уильямс, следуя правилам, въехала на перекресток на зеленый сигнал светофора. Когда она начала движение, темный седан преградил ей путь, вынудив остановиться. После того как путь вновь был свободен, теннисистка возобновила движение и оказалась на пути Барсон, перед которой теперь также горел зеленый свет.

«Мисс Уильямс нарушила преимущественное право проезда моего клиента, поскольку она (клиент) ехала на зеленый. Это отражено во всех полицейских отчетах. Отчет является неточным, поскольку в нем не указано, какой сигнал светофора был включен перед Уильямс, поэтому он не подтверждает выводы полицейского департамента», — сказал адвокат семьи Барсон Майкл Стейнгер.

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