Мэтт Кронин оценил Баутисту-Агута, Бердыха, Пуйе, Иснера и Маррея в сезоне-2017

В третьей части небольшого цикла материалов — Роберто Баутиста-Агут, Томаш Бердых, Люка Пуйе, Джон Иснер и Энди Маррей.

20-е место рейтинга ATP. Роберто Баутиста-Агут

Испанский ветеран наконец-то очнулся от долгого сна, раскрылся как многосторонний игрок и демонстрирует хорошие результаты не только на грунтовых кортах. Он уверенно двигается вперёд и не упускает возможности порадовать зрителей мощными и точными ударами. Впрочем, недостаток разнообразия в атакующем арсенале исключает его из претендентов на победу в крупных турнирах. Сможет ли он выиграть «Шлем» или «Мастерс»? Я сомневаюсь.

19-е место рейтинга ATP. Томаш Бердых

В течение последних десяти лет чех демонстрировал стабильные результаты. Он обладает высоким ростом, играет в силовой манере и отлично пробивает как с форхенда, так и с бэкхенда. Единственная причина, по которой он до сих пор не смог выиграть «мэйджор» заключается в низкой скорости бега, а также повышенном волнении в концовке поединков.

Томаш играл в финале Уимблдона и время от времени побеждает топовых соперников. Но чем дальше, тем это происходит всё реже. В 2018 году Бердых должен существенно поменять свой стиль, иначе он упадёт ещё ниже.

18-е место рейтинга ATP. Люка Пуйе

Для 23-летнего француза минувший сезон получился удачным. Многие его сверстники также выступили довольно успешно, но никому из них не удалось приблизиться к победе на «Шлеме». Для того, чтобы получить возможность бороться за самые серьёзные титулы, они должны поработать над собой.

Пуйе победил в Вене, одолев Цонга, и в Штутгарте, переиграв Фелисиано Лопеса. Звучит убедительно. В то же время, на слишком многих соревнованиях он вылетал на ранних стадиях. Люка должен стать терпеливее и действовать эффективнее. Если он не остановится в прогрессе, то сможет замахнуться на Топ-10.

17-е место рейтинга ATP. Джон Иснер

Американец провёл год на среднем уровне, правда, сумев записать в свой актив несколько трофеев на небольших турнирах. На «мэйджорах» он и близко не показал своего максимума. Джон смог улучшить свой бэкхенд, а также увереннее стал себя чувствовать у сетки. Однако ему по-прежнему тяжело отбирать подачи у оппонентов, в то время как на своей проблем у него практически не возникает. Тай-брейк для него — привычное дело. Впрочем, если Иснер хочет доходить до полуфиналов на «Шлемах», ему нужно будет меняться. Иначе, как это ни грустно, он никогда не победит на соревнованиях такого уровня.

16-е место рейтинга ATP. Энди Маррей

В течение второй половины 2016 года шотландец был в огне. Он выигрывал все турниры, в которых участвовал, излучал уверенность в своих силах и никогда не уставал. В 2017 тело предало Энди. Он играл слишком много, и в итоге вынужден был сдаться и отправиться домой.