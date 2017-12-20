Новый женский турнир по теннису в Москве: удастся ли на нем заработать?

Источник: Советский спорт

Уже в 2018 году частная компания O1 Properties проведет свой первый собственный профессиональный турнир по теннису среди женщин под названием O1 Properties Moscow Open. Соревнование пройдет в июле следующего года, но уже сейчас мероприятие включили в официальный календарь WTA.

Что такое O1 Properties и почему они за это взялись?

Компании-инвестору принадлежит немало крупнейших бизнес-центров класса А в Москве — всего 15 готовых объектов в деловых районах города. По данным РБК, общая арендуемая площадь бизнес-центров составляет порядка 584 тыс. кв. м. Если верить информации самой компании, то рыночная стоимость этого портфеля объектов составляет $4,34 млрд по состоянию на 2016 год. В списке арендаторов площадей значатся такие компании как Volkswagen Group, LG Electronics, PwC, Walt Disney и Ситибанк.

O1 Properties существует на рынке с 2010 года. Основателем компании был Борис Минц. Тот самый, что занимал пост председателя совета директоров финансовой корпорации «Открытие». Ну, а роли организатора нового турнира по теннису выступил нынешний генеральный директор O1 Properties Александр Островский. Пока не понятно, в чем видит Островский большие плюсы в проведении турнира, но, по его словам, он вынашивал эти планы уже давно.

«Я последние пару лет был заинтересован в приобретении санкции на турнир», — рассказал РБК Александр Островский.

Почему именно теннис? Все просто. Сам Островский открыл теннисную академию в Химках, где занимаются более 350 детей. Кстати, выпускницей академии является победительница юношеского Уимблдона-2016 Анастасия Потапова. Борис Минц, в свою очередь, также неровно дышит к теннису. Он организует корпоративные турниры O1 Properties и играет сам. «Я уважаю и поддерживаю спорт с интеллектуальной составляющей. Теннис — один из них», — рассказывал как-то в интервью Борис Минц.

Какие теннисные турниры проводятся в России на данный момент?

Сейчас в нашей стране проводят целых три турнира для теннисистов-профессионалов. Московский Кубок Кремля для мужчин и женщин, Saint-Petersburg Open для мужчин и Saint-Petersburg Ladies Trophy для женщин. Все эти турниры проводятся в закрытых помещениях, а также финансируются подконтрольными государству компаниями — ВТБ24 и «Газпромом». Кубок Кремля же вообще с самого своего появления на свет находился полностью под патронажем государства. Организовывает турнир НКО Фонд развития тенниса в России. Она в свою очередь чрезвычайно близка к Шамилю Тарпищеву.

Но Островский же предлагает отойти от господдержки и устраивать абсолютно частное мероприятие, да еще и под открытым небом. Потратить на это дело придется иже пришлось, видимо, немало. Начиная с лицензии и заканчивая арендой помещений.

Новый московский турнир уже есть в календаре WTA на 2018 года.

С чего начать организацию турнира «с нуля»?

Компания Островского может выступать в роли пособия по организации теннисного турнира. Эпопея начинается с того, что необходимо получить специальную лицензию. График соревнований на год формирует WTA и вклиниться в него чрезвычайно сложно. За год проходит до 67 турниров, а увеличивать количество строго настрого запрещено. Поэтому единственным способом организовать свое соревнование — выкупить лицензию у другого турнира.

К счастью, для Островского и его компании продавец все же нашелся. Им стала маркетинговая компания Lagardere. Они проводили турнир в шведском городе Бостад. Но спонсорское соглашение с корпорацией Ericsson истекло в 2017 году, а замену найти не удалось. Единственное, что оставалось — продать лицензию кому-то еще. И тут уже удачно подвернулась O1 Properties с предложением. О стоимости сделки говорить сложно: никаких комментариев на этот счет от участников сделки не было, а эксперты, опрошенные РБК, затруднялись дать точный ответ. Ясно одно — в таких случаях какой-то единой рыночной цены нет и быть не может.

Известно, что покупателем стала кипрская компания Mirano Holdings, в которой Островскому принадлежит 50%. Кстати, вторая половина числится за семьей уже упомянутого Бориса Минца — основателя O1 Properties и ее крупнейшего акционера.

Где играть прикажете?

Турнир пройдет в Москве в Национальном теннисном центре (НТЦ) им. Хуана Антонио Самаранча, расположенном на метро «Водный стадион». Естественно, на кортах необходимо возводить временные трибуны разной вместимости. На центральный корт нужно как минимум 5000 мест.

Островский не называет стоимость аренды НТЦ, но говорит, что она будет «в разы дешевле аренды «Олимпийского», где проходит Кубок Кремля. По данным портала госзакупок, в этом году недельная аренда «Олимпийского» обошлась организаторам Кубка Кремля в 13,5 млн рублей. Сюда можно добавить и 9 млн рублей, которые пришлось выложить за охрану, техобслуживание и прочие подобные услуги. Оплату на себя взяли не непосредственные организаторы турнира, а ФГАУ «Управление спортмероприятий», подконтрольное Минспорту.

В случае с новым соревнованием, Островскому просто жизненно необходимы частные спонсоры. Конечно, O1 Properties может взять на себя часть расходов, но этого явно недостаточно.

«Нам нужно три-четыре основных партнера для того, чтобы обеспечить бюджет, — говорит Островский. — Если партнеры будут готовы покрыть весь спонсорский бюджет, то мы можем не задействовать средства O1 Properties». ​

Денег могут и не дать на нетоповый турнир.

Островский оценил бюджет своего турнира в $3−3,5 млн. Эта цифра уже учитывает призовой фонд в размере $750 тыс. Но оптимистичные прогнозы организатора разрушают опрошенные эксперты. По их мнению, найти сразу $3 млн спонсорских денег в условиях нынешней экономической ситуации практически нереально.

Помнится, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев как-то очень хорошо высказался о привлечении спонсоров в теннис: «У нас в силу того, что как такового среднего бизнеса нет, то и нет средних или маленьких спонсоров. Крупным же спонсорам реклама не нужна. Они выделяют деньги “по звонкам” — кто уговорит, тому они и дают деньги».

Тут и не поспоришь, учитывая, что и сам турнир будет далеко не топовым. Хитрость состоит в том, что все турниры WTA делятся на несколько категорий. К высшей категории относятся открытые чемпионаты США, Австралии, Великобритании — «Большой шлем». А вот бывший турнир в Бостаде и ныне в Москве — к низшей категории соревнований — International. Что поделать, новый московский турнир по графику стартует сразу после окончания Открытого чемпионата Великобритании. Как раз, когда топовые теннисистки так любят брать паузу на отдых.

Второй минус — грунтовый корт. Сезон игры на грунте к моменту начала «турнира Островского» уже заканчивается. Учитывая такие проблемы, круг потенциальных спонсоров сужается до минимума.

Обещать — не значит жениться

Вспоминая Бостад, стоит все же отметить, что при всех минусах в Швецию ежегодно приезжала и Серена Уильямс, и Каролина Возняцки, и Анжелика Кербер. Сами теннисистки любили Бостад и рассматривали его как одну из лучших площадок для подготовки к большим турнирам.

Сможет ли Москва получить такой же статус? Сам Александр Островский, например, обещает «заманивать» на свои грунтовые корты Серену Уильямс и Марию Шарапову.

«В теннисе это абсолютно легальная общепринятая практика, — объясняет Островский. — Нам тоже придется этим заниматься. Суммы колоссальные — сотни тысяч долларов только за приезд. Мы очень хотим получить на турнир Марию Шарапову. Я очень заинтересован в приезде Серены Уильямс. Мы будем общаться с ее агентом. Для маркетинга приезд Шараповой и Серены — очень красивая история».

В интервью РБК Евгений Кафельников подтвердил, что привозить звезд на турнир низкого уровня — дело затратное: «Гонорары звезд первой величины — Роджера Федерера, Новака Джоковича, Рафаэля Надаля — только за приезд составляют $1−2 млн. У женщин эта сумма несколько меньше. — Приезд звезд гарантирует организаторам интерес публики, телевидения, спонсоров. Такие вложения оправданны».

Желание как-то не очень вписывается в утвержденный скромный бюджет соревнования, да?

Одно связано с другим и от статуса теннисисток напрямую зависит желание спонсоров вкладывать деньги. ​Старший менеджер PwC Александр Кардаш заявил: «Скорее всего, весь необходимый бюджет за счет спонсоров не получится. Многое будет зависеть от уровня теннисисток, которые согласятся приехать. Турнир новый, и в первый год к нему будут присматриваться спортсмены, спонсоры и зрители».

Еще одним «ударом» по интересу к турниру будет время его проведения — сразу после чемпионата мира в России. Не самая лучшая неделя для тенниса.

Так на чем же все же заработать?

Доходы коммерческих теннисных турниров обычно формируются по трем статьям:

деньги от спонсоров; продажа прав на телетрансляции; выручка от продажи билетов.

К сожалению, по всем трем статьям у будущего московского турнира есть определенные проблемы. Их, кстати, признает и сам Александр Островский.

Если с деньгами от спонсоров все практически ясно, то следующий пункт — продажа прав на телетрансляции — вызывает еще больше вопросов. По мнению экспертов, выручить хорошие деньги с продажи телевизионных прав на показ теннисного турнира, особенно такого уровня, практически невозможно. Пока во всем мире телеканалы платят организаторам за показ спортивного события, в России — все наоборот. Это подтверждает и организатор Кубка Кремля Алексей Селиваненко: «Ситуация печальная. Передача телеправ в России сегодня это не доходная, а расходная статья. Это наша самая больная тема». Как видим, тут «ловить» нечего.

Переходим к билетам. Посещаемость того же Кубка Кремля в этом году выросла до 77 тысяч зрителей, что на 10 тысяч больше предыдущего значения. Но не стоит полагать, что в этом есть заслуга организаторов или внезапной появившейся любви народа к теннису. В своей значительной части все билеты на Кубок Кремля были бесплатными и находились в свободном распространении. Тот же банк ВТБ с удовольствием давал заветный квиток на посещение матча по одному предъявлению карты банка.

В планах Островского — привлечь 30−50 тысяч зрителей, но за деньги. Конечно, летом на берегу реки с хорошей развлекательной программой желающие найдутся. Но платить за это деньги — все же желающих будет не так много. «Любители тенниса — это, конечно, довольно узкая категория, рассчитывать на массовый интерес публики сложно», — рассказала партнер ивент-агентства EventumPremo Полина Толкачева в интервью РБК.