Курниковой привалило двойное счастье

Источник: Газета.Ру

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас на 17-м году отношений стали родителями: у пары родились двойняшки — мальчик и девочка.

Звездам удавалось скрывать беременность Анны до самого появления детей на свет.

По информации журнала TMZ, счастливое событие произошло 16 декабря в Майами, где влюбленные проживают с самого начала своего романа. Мальчика назвали Николасом, а девочку — Люси.

Сами новоиспеченные родители пока хранят молчание и никак не подтверждают известий о радостной перемене в их жизни, лишь выкладывая счастливые фотографии с водной прогулки.

К слову, изображения получились очень похожими и были опубликованы примерно в одно время, слово влюбленные хотели что-то сказать друг другу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcvP62XgOap/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcvP62XgOap/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#miamiwinter #зимушказима #nofilterneeded</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/annakournikova/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ? Anna ?Аня</a> (@annakournikova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-15T21:38:42+00:00">Дек 15, 2017 at 1:38 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

И Анна, и ее избранник позируют на фоне водной глади, безмятежно проводя время на катере вблизи города.

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Теперь кажется, что о грядущем событии можно было догадаться: Курникова резко сократила количество своих появлений на публике, а в социальных сетях в основном выкладывала старые фотографии (из детства и начала карьеры), либо снимки своих домашних питомцев.

Свежих изображений бывшей спортсменки не могли добыть даже самые пронырливые папарацци: последнее подобное фото датировалось ноябрем 2016 года.

Курникова проводила почти все свое время в огромном особняке, который пара построила в 2013 году в самом престижном районе побережья Майами.

Добраться туда можно только на частном судне, так что неудивительно, что журналистам так долго не удавалось раскрыть тайну затворничества бывшей теннисистки.

Последней подсказкой для самых преданных поклонников пары могло стать то, что Анна и Энрике по неизвестной причине пропустили свадьбу сводной сестры певца Аны Бойер с теннисистом Фернандо Вердаско, которая состоялась 7 декабря 2017 года.

«Разумеется, Энрике был приглашен. Он собирался прийти, однако затем был вынужден отказаться по причине, которую я поняла», — рассказала тогда Бойер в интервью журналу Hola.

Любопытно, что Курникова и Иглесиас еще в 2016 году заявляли, что совершенно не готовы быть родителями.

«Да, я бы хотела стать мамой, но… лет через десять.

Мы оба действительно так думаем. Возможно, потому, что у нас еще есть время, мы достаточно молоды, этот вопрос еще не горит, — уверяла бывшая спортсменка.

Кроме того, пара так и не узаконила свои отношения, хотя с 2010 года Анна носит на пальце золотое кольцо с поражающим своими размерами бриллиантом.

«Я не верю, что нужен кусок бумаги, чтобы показать, что вы кого-то любите. Анна — любовь всей моей жизни.

Сейчас я могу сказать это с уверенностью на сто процентов, — твердил певец, объясняя отсутствие штампа в паспорте.

При этом в 2014 году Иглесиас прямо во время концерта поразил своих фанатов заявлением о том, что он уже «три дня как разведен». В итоге эти слова оказались не более чем шуткой, но заставили многих фанатов всерьез забеспокоиться.

Теперь же, судя по всему, поклонники могут не волноваться о союзе их кумиров. Напомним, звезды находятся в отношениях с 2001 года, когда Анна приняла участие в съемках клипа Иглесиаса на песню Escape.

На тот момент теннисистке было всего 20 лет, и ей приписывали влюбленность то в хоккеиста Павла Буре, то в теннисиста Марка Филиппусиса, но подтверждений этим слухам не находилось.

Пока общественность обсуждала ее привлекательную внешность, Анна покоряла спортивные высоты.

До знакомства с Иглесиасом она успела стать самой юной участницей Олимпийских игр в истории России во всех видах спорта, выступив на Олимпиаде-1996 в Атланте в возрасте 15 лет и 47 дней.

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До этого Курникова добилась ошеломляющих успехов на юниорском уровне, выиграв один из самых престижных турниров для юных теннисистов Orange Bowl, а затем став чемпионкой Международной федерации тенниса (ITF). Нетрудно догадаться, что в рейтинге юниоров она была номером один.

В 1996 году Анну признали лучшим новичком WTA, а уже в 1997-м она добралась до полуфинала Уимблдона. Вскоре россиянка начала выступать в парном разряде со швейцаркой Мартиной Хингис, что принесло ей основные достижения в карьере.

Вместе девушки дважды выиграли один из турниров Большого шлема — Australian Open — и итоговый турнир WTA, что позволило им занять первую строчку рейтинга среди пар.

Однако травма спины прервала стремительное развитие карьеры Курниковой и заставила ее прекратить выступления уже в 2003 году.

На тот момент теннисистка уже два года состояла в отношениях с Иглесиасом, который до встречи с ней, по собственному признанию, «не мог найти девушку, с которой пробыл бы дольше недели».