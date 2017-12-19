Полторы калеки на конец сезона. Федерер и Надаль не хотят больше жертв
Бесконечные травмы, особенно ведущих спортсменов, заставляют задуматься о реформах в теннисе.
Бесконечные травмы, особенно ведущих спортсменов, заставляют задуматься о реформах в теннисе.
Надаль и Федерер — уже не мальчики
Можно бесконечно смотреть на воду, горящий огонь и говорить про травмы теннисистов. Тема стара как мир. Приведём лишь одну цитату. «На турнире серии «Мастерс» в Париже и Надаль и Федерер снялись с четвертьфиналов
В этой короткой истории нестыковка лишь по двум моментам — Давыденко и Блэйк уже завершили карьеру, а Надалю и Федереру сейчас на 9 лет больше, чем написано. Да, речь идёт о событиях концовки 2008-го, но с тех пор ничего кардинально в теннисе не поменялось. Рафаэль и Роджер
Первая пятёрка дотянула только до лета
Чтобы не быть голословными по поводу эпидемии, посмотрим, как провела сезон-2017 десятка сильнейших на начало года.
Вдуматься только — вся первая пятёрка дотянула только до лета и
Милош Раонич за реформу календаря
В приведённой десятке нет Федерера, поскольку сезон-2016 он завершил досрочно — после Уимблдона, причём без единого титула, на 16-м месте. В этом году швейцарец выступил заметно успешнее — 7 титулов, в том числе два «шлема» и три «Мастерса», 2-е место по итогам сезона. Правда, для этого ему пришлось пропустить всю грунтовую часть соревнований, а также «Мастерсы» в Цинциннати и Париже. И это мы обрисовали ситуации только с небольшой группой игроков, правда, очень заметных. Среди остальных теннисистов тоже проблем со здоровьем предостаточно, и не замечать их просто невозможно.
Резче всего из пострадавших публично высказался Милош Раонич. «В этом году у меня зафиксировано более десятка различных травм. Конечно, проблемы со здоровьем не давали мне сосредоточиться на игре. Причём проблемы не только у меня. Возможно, это свидетельствует о том, что пора провести реформу». Канадец предлагает оставить обязательные турниры, но проводить их в течение семи месяцев, а не одиннадцати. Это должно позволить игрокам за пять месяцев подлатать здоровье и побольше потренироваться. На такое предложение выглядит утопичным — слишком много турниров заинтересовано в приезде лучших теннисистов мира. К тому же нет никакой гарантии, что, отвыкнув за 5 месяцев от соревновательных нагрузок, игроки снова не начнут травмироваться.
Травмы — вечная тема
Тему календаря поддержала Джуди Маррей, бывший капитан сборной Великобритании в Кубке Федерации и мама Энди Маррея, который потерял первую строчку
Но бывший теннисист и тренер, а ныне теннисный аналитик Бред Гилберт не согласен с идеей сокращения теннисного сезона: «Травмы в теннисе были всегда. У игроков это вечная тема для разговоров. У
Все дело в мячах
У ещё одного пострадавшего — Рафаэля Надаля — предложение по реформированию дел в теннисе касается не календаря, а мячей: «Ситуацию можно улучшить, если разобраться с мячами. Торонто и Цинциннати — один мяч, US Open — другой. Глупо, что мячи разные. Это вредно для запястья, локтя и плеча. Я понимаю, что это рекламные контракты, но страдают
А ведь есть ещё и разные покрытия — трава, грунт и хард. К тому же у них есть разновидности. Многим известно яркое высказывание бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера об Australian Open: «Это покрытие стало причиной травм многих теннисистов. Под жарким солнцем Австралии такой корт становится то скользким как лёд, то вязким как болото. Это похоже на игру в аду».
Кто виноват и что делать?
Любопытно, что известный своим независимым характером итальянец Фабио Фоньини, завершивший сезон в топ-30 рейтинга ATP в четвертый раз за пять лет, не склонен все проблемы теннисистов списывать на календарь или покрытие. В некоторых случаях игроки сами виноваты: «Календарь определенно сложный, я думаю, что если сезон сократить на пару недель, а весь Кубок Дэвиса уместить в одну неделю, то будет гораздо лучше. Но те теннисисты, которые жалуются на слишком много матчей, а затем заканчивают год, играя на выставках по всему миру, у меня вызывают недоумение».
Что тут можно ещё добавить? Большой теннис — это большие деньги! Поэтому, с одной стороны, теннисисты будут стараться заработать всё, что только можно, а с другой, зарабатывая и травмируясь при этом, они снижают привлекательность тенниса, так как болельщики не смогут увидеть в деле своих любимцев. Значит, необходимо искать компромисс. И простого решения тут нет, иначе бы его давно нашли. А будут ли сделаны