Полторы калеки на конец сезона. Федерер и Надаль не хотят больше жертв

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Надаль и Федерер — уже не мальчики

Можно бесконечно смотреть на воду, горящий огонь и говорить про травмы теннисистов. Тема стара как мир. Приведём лишь одну цитату. «На турнире серии «Мастерс» в Париже и Надаль и Федерер снялись с четвертьфиналов из-за травм. Испанец не доиграл матч с россиянином Николаем Давыденко из-за повреждения правой ноги, а швейцарец и вовсе не вышел на корт против Джеймса Блэйка, сославшись на травму спины. Американец Блэйк заявил: «Не думаю, что теннисистам комфортно играть на протяжении 11 месяцев в году. Сезон слишком длинный — лучшие игроки мира не выдерживают. Лидеры уже не являются фаворитами, даже когда баснословные призовые растут день ото дня. На наше тело ложится слишком много нагрузок. Слишком много стартов, в которых мы обязаны участвовать. Топ-игроки не могут пройти сезон без травм, а им 22 и 27 лет, они находятся на пике здоровья. Этот факт лучше слов говорит о том, что нужно что-то менять».

В этой короткой истории нестыковка лишь по двум моментам — Давыденко и Блэйк уже завершили карьеру, а Надалю и Федереру сейчас на 9 лет больше, чем написано. Да, речь идёт о событиях концовки 2008-го, но с тех пор ничего кардинально в теннисе не поменялось. Рафаэль и Роджер по-прежнему лидеры мирового рейтинга, календарь всё такой же длинный, а спортсмены всё так же травмируются и снимаются с турниров. Вот только в этом году «эпидемия травм» достигла каких-то катастрофических размеров.

Первая пятёрка дотянула только до лета

Чтобы не быть голословными по поводу эпидемии, посмотрим, как провела сезон-2017 десятка сильнейших на начало года.

Вдуматься только — вся первая пятёрка дотянула только до лета и из-за травм досрочно завершила сезон! Более того, лишь один Доминик Тим из этой десятки смог этот год провести без видимых проблем со здоровьем. Похоже, австрийского теннисиста научил 2016-й, в котором он трижды не доигрывал матчи на турнирах и досрочно снимался (Сидней, Торонто и US Open). Даже завершивший лидером сезон-2017 Рафаэль Надаль не смог избежать травм. Испанец, перегрузившись к финалам Australian Open и «Ролан Гаррос», снимался с последующих соревнований, на которых был заявлен, — Роттердам и Лондон, а после успешной азиатской серии отказался от Базеля. По-хорошему, испанцу не нужно было играть и на «Мастерс 1000» в Париже, но он решил выложиться в столице Франции, чтобы досрочно гарантировать себе звание первой ракетки мира по итогам сезона. Цели он достиг, но травма правого колена не позволила ему выйти на четвертьфинал противФилипа Краиновича. «Я взял на себя обязательства перед этим турниром, перед городом, перед собой… Я пробовал, но не могу продолжить». Более того, под вопросом оказалось участие Надаля в Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Рафаэль всё же в нём стартовал, но после поражения от Давида Гоффена решил досрочно сняться.

Милош Раонич за реформу календаря

В приведённой десятке нет Федерера, поскольку сезон-2016 он завершил досрочно — после Уимблдона, причём без единого титула, на 16-м месте. В этом году швейцарец выступил заметно успешнее — 7 титулов, в том числе два «шлема» и три «Мастерса», 2-е место по итогам сезона. Правда, для этого ему пришлось пропустить всю грунтовую часть соревнований, а также «Мастерсы» в Цинциннати и Париже. И это мы обрисовали ситуации только с небольшой группой игроков, правда, очень заметных. Среди остальных теннисистов тоже проблем со здоровьем предостаточно, и не замечать их просто невозможно.

Резче всего из пострадавших публично высказался Милош Раонич. «В этом году у меня зафиксировано более десятка различных травм. Конечно, проблемы со здоровьем не давали мне сосредоточиться на игре. Причём проблемы не только у меня. Возможно, это свидетельствует о том, что пора провести реформу». Канадец предлагает оставить обязательные турниры, но проводить их в течение семи месяцев, а не одиннадцати. Это должно позволить игрокам за пять месяцев подлатать здоровье и побольше потренироваться. На такое предложение выглядит утопичным — слишком много турниров заинтересовано в приезде лучших теннисистов мира. К тому же нет никакой гарантии, что, отвыкнув за 5 месяцев от соревновательных нагрузок, игроки снова не начнут травмироваться.

Травмы — вечная тема

Тему календаря поддержала Джуди Маррей, бывший капитан сборной Великобритании в Кубке Федерации и мама Энди Маррея, который потерял первую строчку рейтинг-листа как раз из-за травмы: «Сезон в мужском туре затяжной и изматывающий, учитывая пятисетовые матчи на турнирах “Большого шлема” и в Кубке Дэвиса. Это требует огромных физических и психологических усилий. Нужно изменить календарь. В прошлом году Федерер и Надаль пропустили несколько месяцев, а в этом многие из игроков топ-10 были вынуждены пропустить US Open».

Но бывший теннисист и тренер, а ныне теннисный аналитик Бред Гилберт не согласен с идеей сокращения теннисного сезона: «Травмы в теннисе были всегда. У игроков это вечная тема для разговоров. У кого-то травы случаются между турнирами и быстро проходят — тогда повезло. Кто-то травмируется прямо накануне или во время соревнований — тогда не повезло. Не уверен, что, если сократить тур на несколько месяцев, это снизит травматизм в самих матчах».

Все дело в мячах

У ещё одного пострадавшего — Рафаэля Надаля — предложение по реформированию дел в теннисе касается не календаря, а мячей: «Ситуацию можно улучшить, если разобраться с мячами. Торонто и Цинциннати — один мяч, US Open — другой. Глупо, что мячи разные. Это вредно для запястья, локтя и плеча. Я понимаю, что это рекламные контракты, но страдают из-за этого игроки. Было бы полезно, если разные части сезона, на одном покрытии, проводить, не меняя мяч. Это уменьшит количество травм».

А ведь есть ещё и разные покрытия — трава, грунт и хард. К тому же у них есть разновидности. Многим известно яркое высказывание бывшей первой ракетки мира Бориса Беккера об Australian Open: «Это покрытие стало причиной травм многих теннисистов. Под жарким солнцем Австралии такой корт становится то скользким как лёд, то вязким как болото. Это похоже на игру в аду». Кто-то не любит травяную часть сезона, а кто-то не в восторге от грунта. Угодить всем невозможно.

Кто виноват и что делать?

Любопытно, что известный своим независимым характером итальянец Фабио Фоньини, завершивший сезон в топ-30 рейтинга ATP в четвертый раз за пять лет, не склонен все проблемы теннисистов списывать на календарь или покрытие. В некоторых случаях игроки сами виноваты: «Календарь определенно сложный, я думаю, что если сезон сократить на пару недель, а весь Кубок Дэвиса уместить в одну неделю, то будет гораздо лучше. Но те теннисисты, которые жалуются на слишком много матчей, а затем заканчивают год, играя на выставках по всему миру, у меня вызывают недоумение».