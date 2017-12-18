Арина Соболенко и Егор Герасимов признаны лучшими теннисистами Беларуси 2017 года
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко и Егор Герасимов признаны лучшими теннисистами Беларуси в 2017 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко и Егор Герасимов признаны лучшими теннисистами Беларуси в 2017 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
В уходящем году Арина Соболенко отлично сыграла в составе сборной Беларуси, дойдя вместе с подругами по команде до финала Кубка Федерации. Кроме того, 19-летняя минчанка впервые пробилась в финал турнира WTA, уступив в решающем поединке состязаний в китайском Тяньцзине
Что касается Егора Герасимова, которому недавно исполнилось 25 лет, то он в этом году также добился хороших результатов. В начале сезона Егор находился в пятой сотне мирового рейтинга, а сейчас находится на 149-й позиции рейтинга Ассоциации
Призов также удостоены победители еще в восьми номинациях:
«Капитан года» — Эдуард Дубров,
«Тренер года» — Игорь Светлаков,
«Прорыв года» — Вера Лапко,
«Характер года» — Александра Саснович,
«Лучший игрок парного разряда» — Андрей Василевский,
«Лучший тренер-наставник» — Владимир Волчков,
«Команда года» — женская сборная Беларуси,
«Олимпийские надежды» — Юлия Готовко, Яна Колодынска, Алена Фалей, Анна Кубарева, Анастасия Комар, Виктория Канапацкая, Александр Згировский, Александр Калинин, Николай Баньков.