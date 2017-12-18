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18 декабря, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко и Егор Герасимов признаны лучшими теннисистами Беларуси 2017 года

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко и Егор Герасимов признаны лучшими теннисистами Беларуси в 2017 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской теннисной федерации.

Источник: БЕЛТА

В уходящем году Арина Соболенко отлично сыграла в составе сборной Беларуси, дойдя вместе с подругами по команде до финала Кубка Федерации. Кроме того, 19-летняя минчанка впервые пробилась в финал турнира WTA, уступив в решающем поединке состязаний в китайском Тяньцзине экс-первой ракетке планеты россиянке Марии Шараповой. Эти успехи позволили Арине Соболенко впервые войти в первую сотню мирового рейтинга, а год она завершает на 73-м месте рейтинга WTA.

Что касается Егора Герасимова, которому недавно исполнилось 25 лет, то он в этом году также добился хороших результатов. В начале сезона Егор находился в пятой сотне мирового рейтинга, а сейчас находится на 149-й позиции рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это произошло благодаря четырем выигрышам турнира серии «Челленджер». Вместе с партнерами по национальной сборной Егор Герасимов пробился в плей-офф за право сыграть в Мировой группе Кубка Дэвиса.

Призов также удостоены победители еще в восьми номинациях:

«Капитан года» — Эдуард Дубров,

«Тренер года» — Игорь Светлаков,

«Прорыв года» — Вера Лапко,

«Характер года» — Александра Саснович,

«Лучший игрок парного разряда» — Андрей Василевский,

«Лучший тренер-наставник» — Владимир Волчков,

«Команда года» — женская сборная Беларуси,

«Олимпийские надежды» — Юлия Готовко, Яна Колодынска, Алена Фалей, Анна Кубарева, Анастасия Комар, Виктория Канапацкая, Александр Згировский, Александр Калинин, Николай Баньков.

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