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18 декабря, источник: Р-Спорт

Шарапова пока не подтвердила участие в турнире WTA в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Переговоры с российской теннисисткой Марией Шараповой об участии в турнире WTA в Санкт-Петербурге продолжаются, заявила агентству «Р-Спорт» директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Наталия Камельзон.

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Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в Санкт-Петербурге с 29 января по 4 февраля.

«Не скрываем, что продолжаем переговоры и с Винус Уильямс, и с Машей Шараповой. От Маши есть ответ, что у нее загружен соревновательный план. Она пока не подтвердила участие (в турнире), но никто и не сказал нет», — сказала Камельзон по телефону.

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