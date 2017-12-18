Шарапова пока не подтвердила участие в турнире WTA в Петербурге

«Не скрываем, что продолжаем переговоры и с Винус Уильямс, и с Машей Шараповой. От Маши есть ответ, что у нее загружен соревновательный план. Она пока не подтвердила участие (в турнире), но никто и не сказал нет», — сказала Камельзон по телефону.