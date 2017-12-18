Экс-первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями двойняшек - мальчика и девочки.
Шарапова пока не подтвердила участие в турнире WTA в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек —
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек —
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в
«Не скрываем, что продолжаем переговоры и с Винус Уильямс, и с Машей Шараповой. От Маши есть ответ, что у нее загружен соревновательный план. Она пока не подтвердила участие (в турнире), но никто и не сказал нет», — сказала Камельзон по телефону.