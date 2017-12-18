Рейтинг ATP. Роджер Федерер остаётся на второй позиции
В Топ-20 рейтинга ATP все теннисисты сохранили свои позиции. В тройке лидеров остаются испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и болгарин Григор Димитров.
В Топ-20 рейтинга ATP все теннисисты сохранили свои позиции. В тройке лидеров остаются испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер и болгарин Григор Димитров.
Рейтинг АТР. Версия от 18 декабря 2017 года.
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10645 очков.
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9605.
3. (3) Григор Димитров (Болгария) — 5150.
4. (4) Александр Зверев (Германия) — 4610.
5. (5) Доминик Тим (Австрия) — 4015.
6. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 3805.
7. (7) Давид Гоффин (Бельгия) — 3775.
8. (8) Джек Сок (США) — 3165.
9. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
10. (10) Пабло
11. (11) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2595.
12. (12) Новак Джокович (Сербия) — 2585.
13. (13) Сэм Куэрри (США) — 2535.
14. (14) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2480.
15. (15)
16. (16) Энди Маррей (Великобритания) — 2290.
17. (17) Джон Иснер (США) — 2265.
18. (18) Люка Пуйе (Франция) — 2235.
19. (19) Томаш Бердых (Чехия) — 2095.
20. (20) Роберто
39. (39) Андрей Рублёв (Россия) — 1229…
45. (45) Карен Хачанов (Россия) — 1030…
65. (65) Даниил Медведев (Россия) — 772…