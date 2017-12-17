Известны уже 12 из 16 обладателей «уайлд-кард» на Australian Open — 2018
Определилась большая часть обладателей и обладательниц «уайлд-кард» на Australian Open — 2018.
Определилась большая часть обладателей и обладательниц «уайлд-кард» на Australian Open — 2018.
Часть специальных приглашений на эти соревнования, как и на два из трёх других турниров «Большого шлема» (кроме Уимблдона), выдаётся другим федерациям тенниса. Они, в свою очередь, устанавливают различные правила, касающиеся того, кому она будет предоставлена — по результатам различных турниров, по рейтингу, по итогам специальных
От американской федерации тенниса «уайлд-кард» получат Тим Смычек и Кристи Анн. Французская федерация предоставит специальные приглашения Корентину Муте и Джессике Понше. От Азии «уайлд-кард» достанутся корейцу Сун Ву Квону и китаянке Ван Синю. По результатам австралийского
Также известно, что «уайлд-кард» будет предоставлена австралийцу Танаси Коккинакису, а ещё три приглашения пока не обрели владельцев. В женском турнире свободной осталась одна «уайлд-кард» — здесь их уже получили также австралийки Оливия Роговска и Джейми Фурлис (Фурлис — как перспективная юниорка), а также