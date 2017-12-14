Теннис никогда не будет прежним. С нового года меняются правила игры
Ради зрелищности в теннисе решили изменить некоторые правила. Даже Федереру и Надалю пришлось смириться.
Ради зрелищности в теннисе решили изменить некоторые правила. Даже Федереру и Надалю пришлось смириться.
Прошедший в ноябре в Милане новый турнир Next Gen ATP Finals для лучших представителей поколения U21 помимо красивого антуража и дополнительных солидных призовых предложил эскиз будущего всего тенниса. По сути, этот турнир стал полигоном по обкатке целой связки новшеств в теннисных правилах. Так что ничего не остаётся, как осознать, что теннис уже никогда не будет прежним. Разбираемся в грядущих изменениях.
Приём «зелёной собачки»
Начнём с того, что из обилия новшеств, которые опробовались в Милане, несколько самых одиозных было решено пока не трогать. Ключевое слово «пока». Видимо, их решили использовать в роли «зелёной собачки». Наверняка многим известна история, когда в советские времена художник в углу своей работы пририсовывал зелёную собачку. И когда приёмная комиссия начинала требовать эту деталь с картины убрать, творец через
В данном случае речь идёт, допустим, о полном уничтожении такого понятия как линейные судьи. На Next Gen ATP Finals их функцию выполняла электроника, которая помогала арбитру на вышке вместо целой группы специально обученных людей. Также пока отложили в сторону новую систему ведения счёта в сетах, когда они разыгрывались не до 6 очков, а до 4, а
Бесконечный обратный отсчёт
Итак, вернёмся к тем моментам, которые уже утверждены Советом турниров «Большого шлема» и вступят в силу уже с ближайшего Australian Open, то есть ровно через месяц. Будет введена электронная система отсчёта времени между розыгрышами. Эти паузы не должны превышать 25 секунд. К этому все довольно быстро привыкли в Милане. Секундомера на табло теперь два — один, как и раньше, ведёт общее время матча по возрастающей, а второй — бесконечно крутит эти 25 секунд по убывающей. В
Вышел — размялся — в бой
Теперь ужесточены правила разминки спортсменов перед матчем. Они должны начинать разминку не позже, чем через минуту после выхода на корт. Сама разминка должна длиться не более пяти минут, а после неё остаётся ещё минута, чтобы начать поединок. Нарушители этого правила будут штрафоваться до $ 20 тыс. Что и говорить — очень суровое наказание, даже для теннисистов, которых принято считать миллионерами.
«Половинчатое» решение
Все знают, что на турнирах бывают снятия теннисистов — и заблаговременные, и после опубликования сетки и даже по ходу матчей первого круга. Не секрет, что за само участие в матче первого круга турнира «Большого шлема» теннисисты получают более $ 30 тыс. И мы видели не раз, что травмированные теннисисты выходили на корт, прекрасно понимая, что они не смогут не только победить, но и доиграть матч до конца. С 2018 года, чтобы таких вопиющих случаев было меньше, будет применено некое «половинчатое» решение. Теперь если теннисист откажется от участия в турнире после 12:00 четверга перед стартом основной сетки, он получит 50% призовых, положенных за участие в матче первого круга, в то время как вторая половина денег достанется «лаки-лузеру», который его заменит в сетке. При этом если теннисист снимется по ходу матча первого круга основной сетки «мэйджора» или будет установлено, что он нарушает дух спортивной борьбы, то его могут оштрафовать на полную сумму призовых. Но и тут есть «лазейки». Например, заведомо травмированным можно теперь тянуть до заветного четверга, сниматься и получать свою половину. Это практически наверняка увеличит число «лаки-лузеров» на турнире.
Сгорающие «уайлд-кард»
Не стоит на месте и женский тур. Там, например, ослабили так называемое «правило топ-20» — когда турниры категории Premier и Premier 5 были обязаны предоставлять часть своих «уайлд-кард» только представителям топ-20 по итогам прошлого сезона. Понятно, что круг этих игроков и так узок, и часть из них заявляется на турнир в положенный срок. А те, кто решил в турнире не участвовать, тот обычно планов не меняет. Вот и получалось, что чаще всего такие «уайлд-кард» просто «сгорали». От этого правила, в частности, страдали и российские турниры — в Москве и
Сокращение числа сеяных с 32 до 16 человек
Не все новинки вступят в строй прямо сейчас. Например, в нынешнем формате на турнирах «Большого шлема» в посев попадают 32 теннисиста, то есть четверть из 128 участников. Предлагается с 2019 года сократить это число вдвое — до 16. Таким образом, сеяный с сеяным впервые встретятся не в 3-м круге, как сейчас, а в 4-м, ну, а в несеяные попадут все теннисисты, начиная с 17-го номера рейтинга. То есть если бы турнир «Большого шлема» был прямо сейчас, то вне топ-16 оказались, например, Бердых, Иснер, Кирьос, Нисикори, Раонич и так далее. Раз они не будут иметь привилегий при жеребьёвке, то и достаться в первом круге они могут любому сопернику, включая Надаля и Федерера. Отметим, что так на «шлемах» играли до конца XX века. «Всё возвращается к тому, как было в начале моей карьеры, — говорит Роджер Федерер. — Сокращение числа сеяных приведёт к большему количеству интригующих матчей. Для зрителей это, определённо, очень хорошо. Конечно, я не хочу играть с 17-й или 20-й ракеткой мира в первом круге, но правила есть правила».
Возможно, швейцарец, понимая неизбежность изменений, просто «расслабился и получил удовольствие». Фаза отрицания уже пройдена. Теперь пора пытаться учиться с этим жить.