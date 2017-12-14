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12:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Теннис никогда не будет прежним. С нового года меняются правила игры

Ради зрелищности в теннисе решили изменить некоторые правила. Даже Федереру и Надалю пришлось смириться.

Источник: Reuters

Прошедший в ноябре в Милане новый турнир Next Gen ATP Finals для лучших представителей поколения U21 помимо красивого антуража и дополнительных солидных призовых предложил эскиз будущего всего тенниса. По сути, этот турнир стал полигоном по обкатке целой связки новшеств в теннисных правилах. Так что ничего не остаётся, как осознать, что теннис уже никогда не будет прежним. Разбираемся в грядущих изменениях.

Приём «зелёной собачки»

Начнём с того, что из обилия новшеств, которые опробовались в Милане, несколько самых одиозных было решено пока не трогать. Ключевое слово «пока». Видимо, их решили использовать в роли «зелёной собачки». Наверняка многим известна история, когда в советские времена художник в углу своей работы пририсовывал зелёную собачку. И когда приёмная комиссия начинала требовать эту деталь с картины убрать, творец через какое-то время сдавался. Комиссия оставалась довольной, поскольку «недаром поработала». Ну, а художник и подавно радовался, ведь собачка отвлекла комиссию от других деталей его шедевра.

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В данном случае речь идёт, допустим, о полном уничтожении такого понятия как линейные судьи. На Next Gen ATP Finals их функцию выполняла электроника, которая помогала арбитру на вышке вместо целой группы специально обученных людей. Также пока отложили в сторону новую систему ведения счёта в сетах, когда они разыгрывались не до 6 очков, а до 4, а тай-брейк назначался не при счёте 6:6, а уже при 3:3. Третий важный момент — это решающее очко в гейме при счёте 40:40. Такой формат давно используется в парном теннисе, но одиночный пока держится. Ещё одна новинка Милана — радиосвязь игрока во время перерыва с тренером, сидящим на трибуне. Телезрителям всегда интересно подслушать о каких-то тонкостях тенниса. Тем более тренерские паузы давно реализованы в WTA. Да и участникам турнира в Милане это новшество пришлось по вкусу. В частности, Даниил Медведев заявил: «Мне кажется, это не совсем правильно, что теннис оставался, пожалуй, единственным видом спорта, где не было контакта с тренером. Почему бы тренеру, работающему с тобой весь год, не делать тебе подсказки».

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Бесконечный обратный отсчёт

Итак, вернёмся к тем моментам, которые уже утверждены Советом турниров «Большого шлема» и вступят в силу уже с ближайшего Australian Open, то есть ровно через месяц. Будет введена электронная система отсчёта времени между розыгрышами. Эти паузы не должны превышать 25 секунд. К этому все довольно быстро привыкли в Милане. Секундомера на табло теперь два — один, как и раньше, ведёт общее время матча по возрастающей, а второй — бесконечно крутит эти 25 секунд по убывающей. В общем-то, это подсказка, как для зрителей, так и для игроков. Раньше за этим следил только судья. И то многие игроки были недовольны столь короткими интервалами. «Когда я играю четыре часа, на высоком уровне, мне нужно больше 25 секунд, — признался как-то Рафаэль Надаль. — Как вы думаете, можно провести затяжной розыгрыш, а потом через 25 секунд провести ещё один такой же? Конечно же, нет. Думаю, что, в конечном счёте, именно судья на вышке должен решать — сколько времени должно быть между розыгрышами».

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Вышел — размялся — в бой

Теперь ужесточены правила разминки спортсменов перед матчем. Они должны начинать разминку не позже, чем через минуту после выхода на корт. Сама разминка должна длиться не более пяти минут, а после неё остаётся ещё минута, чтобы начать поединок. Нарушители этого правила будут штрафоваться до $ 20 тыс. Что и говорить — очень суровое наказание, даже для теннисистов, которых принято считать миллионерами. Во-первых, не все они настолько богаты, ну а, во-вторых, даже миллионерам, наверняка, не захочется просто так терять такие крупные суммы. Кстати на прошедшем Уимблдоне с Надалем произошел неприятный инцидент. Перед выходом на корт в матче с люксембуржцем Жилем Мюллером испанец решил слегка размяться в неподходящем для этого месте и, подпрыгнув, ударился головой о выступ на потолке. Случайно или нет, но Рафаэль именно по итогам этого поединка и завершил своё выступление на турнире.

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«Половинчатое» решение

Все знают, что на турнирах бывают снятия теннисистов — и заблаговременные, и после опубликования сетки и даже по ходу матчей первого круга. Не секрет, что за само участие в матче первого круга турнира «Большого шлема» теннисисты получают более $ 30 тыс. И мы видели не раз, что травмированные теннисисты выходили на корт, прекрасно понимая, что они не смогут не только победить, но и доиграть матч до конца. С 2018 года, чтобы таких вопиющих случаев было меньше, будет применено некое «половинчатое» решение. Теперь если теннисист откажется от участия в турнире после 12:00 четверга перед стартом основной сетки, он получит 50% призовых, положенных за участие в матче первого круга, в то время как вторая половина денег достанется «лаки-лузеру», который его заменит в сетке. При этом если теннисист снимется по ходу матча первого круга основной сетки «мэйджора» или будет установлено, что он нарушает дух спортивной борьбы, то его могут оштрафовать на полную сумму призовых. Но и тут есть «лазейки». Например, заведомо травмированным можно теперь тянуть до заветного четверга, сниматься и получать свою половину. Это практически наверняка увеличит число «лаки-лузеров» на турнире.

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Сгорающие «уайлд-кард»

Не стоит на месте и женский тур. Там, например, ослабили так называемое «правило топ-20» — когда турниры категории Premier и Premier 5 были обязаны предоставлять часть своих «уайлд-кард» только представителям топ-20 по итогам прошлого сезона. Понятно, что круг этих игроков и так узок, и часть из них заявляется на турнир в положенный срок. А те, кто решил в турнире не участвовать, тот обычно планов не меняет. Вот и получалось, что чаще всего такие «уайлд-кард» просто «сгорали». От этого правила, в частности, страдали и российские турниры — в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь это правило будет более гибким — у турниров будет больше возможностей по приглашению необходимых им игроков. Также более либеральным стал пункт правил касающимся паузы в карьере по причине беременности теннисистки. Раньше после родов она была обязана сыграть свой первый турнир в течение 12 месяцев, теперь же такого ограничения нет — как в случае с тяжёлыми травмами — теннисистка может вернуться и через более длительный срок, когда посчитает это необходимым. Есть и другие пункты, к котором придётся привыкать теннисисткам, в частности, что нельзя играть на одной неделе в квалификации «Большого шлема» и каком-то другом турнире.

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Сокращение числа сеяных с 32 до 16 человек

Не все новинки вступят в строй прямо сейчас. Например, в нынешнем формате на турнирах «Большого шлема» в посев попадают 32 теннисиста, то есть четверть из 128 участников. Предлагается с 2019 года сократить это число вдвое — до 16. Таким образом, сеяный с сеяным впервые встретятся не в 3-м круге, как сейчас, а в 4-м, ну, а в несеяные попадут все теннисисты, начиная с 17-го номера рейтинга. То есть если бы турнир «Большого шлема» был прямо сейчас, то вне топ-16 оказались, например, Бердых, Иснер, Кирьос, Нисикори, Раонич и так далее. Раз они не будут иметь привилегий при жеребьёвке, то и достаться в первом круге они могут любому сопернику, включая Надаля и Федерера. Отметим, что так на «шлемах» играли до конца XX века. «Всё возвращается к тому, как было в начале моей карьеры, — говорит Роджер Федерер. — Сокращение числа сеяных приведёт к большему количеству интригующих матчей. Для зрителей это, определённо, очень хорошо. Конечно, я не хочу играть с 17-й или 20-й ракеткой мира в первом круге, но правила есть правила».

Возможно, швейцарец, понимая неизбежность изменений, просто «расслабился и получил удовольствие». Фаза отрицания уже пройдена. Теперь пора пытаться учиться с этим жить.

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