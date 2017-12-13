Симона Халеп набрала больше всего очков во время грунтового сезона

Источник: AP 2017

По проценту побед лидером стала румынка Симона Халеп (85,7%), второе место осталось за украинкой Элиной Свитолиной (83,3%), а третье поделили голландка Кики Бертенс и латвийка Елена Остапенко (80%).

По количеству побед и поражений лучший результат показала Кики Бертенс (24 — 6), за ней следует Симона Халеп (18 — 3), замыкает тройку лидеров Елена Остапенко (16 — 4).