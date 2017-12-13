Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Симона Халеп набрала больше всего очков во время грунтового сезона
Официальный сайт WTA подводит итоги уходящего сезона. На этот раз
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Официальный сайт WTA подводит итоги уходящего сезона. На этот раз
По проценту побед лидером стала румынка Симона Халеп (85,7%), второе место осталось за украинкой Элиной Свитолиной (83,3%), а третье поделили голландка Кики Бертенс и латвийка Елена Остапенко (80%).
По количеству побед и поражений лучший результат показала Кики Бертенс (24 — 6), за ней следует Симона Халеп (18 — 3), замыкает тройку лидеров Елена Остапенко (16 — 4).
По количеству очков, заработанных во время грунтового сезона, наибольших успехов добилась Симона Халеп (3070 очков), немного меньше у Елены Остапенко (2430), и третье место занимает Элина Свитолина (1620).