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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец войдет в ТОП-40 теннисистов мира до 18 лет и сыграет на юниорском Australian Open-2018

Казахстанский теннисист Достанбек Ташбулатов в обновленном рейтинге ITF Juniors войдет в ТОП-40 теннисистов мира до 18 лет и сыграет в 2018 году в юниорском Australian Open, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Такое достижение стало возможным после успешного выступления Ташбулатова на неофициальном чемпионате мира Orange Bowl International Championships в городе Плантейшен (штат Флорида, США).

В финальном поединке казахстанец уступил теннисисту из Франции Уго Гастону со счетом 2:6, 3:6.

Напомним, ранее Ташбулатов, будучи 118 ракеткой мира, дошел до финала турнира, обыграв в полуфинале Даниеля Михалского из Польши — 6;3, 1:6, 6:4, в четвертьфинале Говинда Нанда из США — 7:6 (6), 6:7 (2), 6:1, в третьем круге американца Брэндона Накашима — 6:7 (1), 6:4, 6:4, во втором круге Дрю Бэйрда из США — 6:2, 6:3, а в первом круге Даниеля Морена из Мексики — 6:4, 6:2.

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