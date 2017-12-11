Казахстанец войдет в ТОП-40 теннисистов мира до 18 лет и сыграет на юниорском Australian Open-2018

Такое достижение стало возможным после успешного выступления Ташбулатова на неофициальном чемпионате мира Orange Bowl International Championships в городе Плантейшен (штат Флорида, США).

Напомним, ранее Ташбулатов, будучи 118 ракеткой мира, дошел до финала турнира, обыграв в полуфинале Даниеля Михалского из Польши — 6;3, 1:6, 6:4, в четвертьфинале Говинда Нанда из США — 7:6 (6), 6:7 (2), 6:1, в третьем круге американца Брэндона Накашима — 6:7 (1), 6:4, 6:4, во втором круге Дрю Бэйрда из США — 6:2, 6:3, а в первом круге Даниеля Морена из Мексики — 6:4, 6:2.