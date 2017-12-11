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07:57 (мск), источник: ТАСС

Федерер в седьмой раз стал спортсменом года в Швейцарии

ТАСС, 11 декабря. Вторая ракетка мира теннисист Роджер Федерер назван спортсменом года в Швейцарии. Об этом сообщает газета Blick.

Источник: Reuters

Церемония вручения наград прошла в Цюрихе. Федерер удостоился этого звания в седьмой раз.

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В нынешнем году он завоевал семь титулов, включая победы на Уимблдоне и Australian Open.

Чемпионка мира 2017 года в комбинации горнолыжница Венди Холденер стала спортсменкой года. Лучшим тренером стал наставник Федерера Северин Люти.

Лучшей команда названа сборная Швейцарии по футболу, пробившаяся на чемпионат мира 2018 года в России. Лучшим новичком признан нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Нико Хишир, который был выбран на драфте НХЛ 2017 года под первым номером.

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