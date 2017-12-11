Федерер в седьмой раз стал спортсменом года в Швейцарии

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Церемония вручения наград прошла в Цюрихе. Федерер удостоился этого звания в седьмой раз.

В нынешнем году он завоевал семь титулов, включая победы на Уимблдоне и Australian Open.

Чемпионка мира 2017 года в комбинации горнолыжница Венди Холденер стала спортсменкой года. Лучшим тренером стал наставник Федерера Северин Люти.