Советы Каррере и команде перед дерби.
Федерер в седьмой раз стал спортсменом года в Швейцарии
ТАСС, 11 декабря. Вторая ракетка мира теннисист Роджер Федерер назван спортсменом года в Швейцарии. Об этом сообщает газета Blick.
ТАСС, 11 декабря. Вторая ракетка мира теннисист Роджер Федерер назван спортсменом года в Швейцарии. Об этом сообщает газета Blick.
Церемония вручения наград прошла в Цюрихе. Федерер удостоился этого звания в седьмой раз.
В нынешнем году он завоевал семь титулов, включая победы на Уимблдоне и Australian Open.
Чемпионка мира 2017 года в комбинации горнолыжница Венди Холденер стала спортсменкой года. Лучшим тренером стал наставник Федерера Северин Люти.
Лучшей команда названа сборная Швейцарии по футболу, пробившаяся на чемпионат мира 2018 года в России. Лучшим новичком признан нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» Нико Хишир, который был выбран на драфте НХЛ 2017 года под первым номером.