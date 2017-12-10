Советы Каррере и команде перед дерби.
Федерация глухих Швейцарии признала Роджера Федерера «жестом года»
Вторая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, признан «жестом года» по версии Федерации глухих Швецарии. Об этом сообщает Tennis World USA.
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Вторая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, признан «жестом года» по версии Федерации глухих Швецарии. Об этом сообщает Tennis World USA.
Это звание присуждается второй раз. В прошлом году победителем стал Дональд Трамп.
На языке жестов у каждой знаменитости есть характерный жест: у Федерера это завязывание банданы на затылке.