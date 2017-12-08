Рафаэль Надаль: У меня нет страха завершить карьеру

«Если вы спросите, вижу ли я себя играющим в 37 лет, я скажу, что нет. Сейчас нужно наслаждаться этими моментами, которые рано или поздно закончатся. Когда придёт пора прощаться, нужно быть к этому готовым. Я этого не боюсь», — приводит слова Надаля IBTimes.