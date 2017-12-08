Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Текущие события
Биатлон. Биатлон
идет
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (Ж)
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Арсенал Т
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
Биатлон. Биатлон
13:30
Хохфильцен (Австрия)
Спринт (М)
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Байер
Футбол. Зарубежный
22:45
Бордо
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Лас-Пальмас
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес КингзОТ4
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе ШарксОТ5
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
9.12
Нью-Джерси Дэвилз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
9.12
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс1
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
9.12
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
9.12
Чикаго Блэкхокс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз3
Даллас Старз0
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль КанадиенсОТ2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз6
Виннипег Джетс4
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз6
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Нью-Йорк Айлендерс3
Все события
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Фоторепортажи
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
10Виталию Мутко — 59!
16:12 (мск), источник: GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: У меня нет страха завершить карьеру

Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, высказал мнение по поводу завершения своей спортивной карьеры.

Источник: Reuters

«Если вы спросите, вижу ли я себя играющим в 37 лет, я скажу, что нет. Сейчас нужно наслаждаться этими моментами, которые рано или поздно закончатся. Когда придёт пора прощаться, нужно быть к этому готовым. Я этого не боюсь», — приводит слова Надаля IBTimes.

Крейг Тили: Есть шанс, что в 2018 году мы увидим прорыв молодых звёзд тенниса
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ
В лыжи обуты. Россияне проиграли в спринте на КМ больше минуты
Россияне на Олимпиаде: кто уже обречен
Сформированы составы на Матч звёзд КХЛ
Флойд Мейвезер захотел получить российское гражданство
Скардино об итогах выступления в гонке преследования на этапе Кубка мира: Это хорошее начало сезона
Российский фигурист стал третьим в финале Гран-при
Новости
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Юлия Ковальчук показала фигуру через 2 месяца после родов Певица вернулась на сцену после беременности.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь