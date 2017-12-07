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Кузнецова не заявилась на Australian Open
Организаторы Australian Open опубликовали заявочный список турнира.
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Организаторы Australian Open опубликовали заявочный список турнира.
Как сообщает Ubitennis, российская теннисистка Светлана Кузнецова не заявилась для участия в Открытом чемпионате Австралии. 32-летняя спортсменка восстанавливается после операции на кисти.
В заявочный лист вошли Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова, а также Маргарита Гаспарян, которая попала по защищенному рейтингу.
Ранее стало известно, что заявку на участие в турнире также подала американка Серена Уильямс.