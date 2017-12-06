Рафаэль Надаль: Федерер очень рисковал в этом году

«Роджер невероятно провёл год. То, что он совершил, — очень важное и сложное достижение. Если ты редко играешь, нелегко поддерживать темп и бороться за победу на каждом турнире. Это огромный риск.



Когда всё идёт по плану, такое решение кажется верным, но на самом деле, добиться результатов непросто. Если он решит повторить такой год, то может сыграть менее успешно.



Но мне 31, а ему 36. У Роджера своя карьера. Я делаю то, что считаю лучшим для себя. Советуюсь с докторами, тренерами и физиотерапевтами. Вместе мы разрабатываем расписание и принимаем важные решения», — цитирует Надаля Tennis World.