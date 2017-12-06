Все игроки топ-10, Шарапова, Павлюченкова, Веснина, Макарова сыграют на АО-2018

Разумеется, как и на любое обязательное соревнование, на Australian Open заявлены почти все игроки, имеющие достаточный рейтинг. Исключение составляют травмированные теннисистки, в числе которых, к сожалению, первая ракетка России — Светлана Кузнецова. Отметим, что другая россиянка, Маргарита Гаспарян, подала заявку на участие по защищённому рейтингу (SR), так же как и немка Анна-Лена Фридзам со словачкой Кристиной Кучовой.