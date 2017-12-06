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21:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Все игроки топ-10, Шарапова, Павлюченкова, Веснина, Макарова сыграют на АО-2018

Опубликован предварительный состав участниц первого турнира «Большого шлема» 2018 года — Открытого чемпионата Австралии, женская часть которого пройдёт с 15 по 27 января.

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Разумеется, как и на любое обязательное соревнование, на Australian Open заявлены почти все игроки, имеющие достаточный рейтинг. Исключение составляют травмированные теннисистки, в числе которых, к сожалению, первая ракетка России — Светлана Кузнецова. Отметим, что другая россиянка, Маргарита Гаспарян, подала заявку на участие по защищённому рейтингу (SR), так же как и немка Анна-Лена Фридзам со словачкой Кристиной Кучовой.

Первую десятку посева должны составить Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Каролина Возняцки, Каролина Плишкова, Винус Уильямс, Элина Свитолина, Елена Остапенко, Каролин Гарсия, Йоханна Конта и Коко Вандевей. Надеется сыграть в Мельбурне и действующая чемпионка — Серена Уильямс, хотя её участие пока под вопросом.

Из россиянок, помимо Гаспарян, в Австралию отправятся Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Наталья Вихлянцева, Мария Шарапова и Екатерина Александрова.

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