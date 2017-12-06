Серена Уильямс подала заявку на участие в Australian Open 2018 года

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Уильямс приостановила карьеру в апреле 2017 года в связи с беременностью.

«У нее есть виза, она подала заявку для участия в турнире, она тренируется, — сказал Тили. — Мы не сомневаемся в том, что она будет участвовать в турнире».

На счету 36-летней Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, а также третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).