Мария Шарапова стала шестой в Туре по среднему количеству эйсов за матч

1. Каролина Плишкова (Чехия) — 452 эйса (69 матчей)

2. Юлия Гёргес (Германия) — 412 (68)

3. Кристина Плишкова (Чехия) — 372 (45)



Соотношение подач навылет к поединка. Учитывались теннисистки с не менее чем 15 играми в на турнирах WTA



1. Наоми Броуди (Великобритания) — 9,59 (17 матчей)

2. Кристина Плишкова (Чехия) — 8,27 (45)

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6,55 (69)…

6. Мария Шарапова (Россия) — 5,64 (22)



Количество матчей минимум с десятью подачами навылет.