Мария Шарапова стала шестой в Туре по среднему количеству эйсов за матч

Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Лидеры по количеству подач навылет.
1. Каролина Плишкова (Чехия) — 452 эйса (69 матчей)
2. Юлия Гёргес (Германия) — 412 (68)
3. Кристина Плишкова (Чехия) — 372 (45)
Соотношение подач навылет к поединка. Учитывались теннисистки с не менее чем 15 играми в на турнирах WTA
1. Наоми Броуди (Великобритания) — 9,59 (17 матчей)
2. Кристина Плишкова (Чехия) — 8,27 (45)
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6,55 (69)…
6. Мария Шарапова (Россия) — 5,64 (22)
Количество матчей минимум с десятью подачами навылет.
1. Кристина Плишкова (Чехия) — 15 матчей
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 13
3. Наоми Броуди (Великобритания) — 11.