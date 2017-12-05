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13:34 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова стала шестой в Туре по среднему количеству эйсов за матч

Пресс-служба WTA опубликовала статистику, посвящённую количеству эйсов, выполненных теннисистками в 2017 году.

Источник: РИА "Новости"

Лидеры по количеству подач навылет.

1. Каролина Плишкова (Чехия) — 452 эйса (69 матчей)
2. Юлия Гёргес (Германия) — 412 (68)
3. Кристина Плишкова (Чехия) — 372 (45)

Соотношение подач навылет к поединка. Учитывались теннисистки с не менее чем 15 играми в на турнирах WTA

1. Наоми Броуди (Великобритания) — 9,59 (17 матчей)
2. Кристина Плишкова (Чехия) — 8,27 (45)
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6,55 (69)…
6. Мария Шарапова (Россия) — 5,64 (22)

Количество матчей минимум с десятью подачами навылет.

1. Кристина Плишкова (Чехия) — 15 матчей
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 13
3. Наоми Броуди (Великобритания) — 11.

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