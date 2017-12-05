Поединок Федерера и Киргиоса в Майами стал лучшим матчем сезона-2017

Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.
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Лучшие матчи
1. Майами. Полуфинал. Роджер Федерер (Швейцария) — Ник Киргиос (Австралия) — 7/6 (9), 6/7 (9), 7/6 (5)
2. Мадрид. Третий круг. Доминик Тим (Австрия) — Григор Димитров (Болгария) — 4/6, 6/4, 7/6 (9)
3. Монреаль. Второй круг. Гаэль Монфис (Франция) — Кеи Нишикори (Япония) — 6/7 (4), 7/5, 7/6 (6)
4. Доха. Финал. Новак Джокович (Сербия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6/3, 5/7, 6/4
5. Пекин. Первый круг. Рафаэль Надаль (Испания) — Люка Пуйе (Франция) — 4/6, 7/6 (6), 7/5.