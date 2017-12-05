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10:39 (мск), источник: GoTennis.ru

Итоги подведём. Аналитик оценивает Гаврилову, Касаткину, Стрыкову, Серену и Кербер в сезоне-2017

Игровая часть 2017 года официально подошла к концу, а это значит, что нужно разбираться с итогами завершившегося сезона. Американский теннисный аналитик Мэтт Кронин оценивает выступления представительниц Топ-30 мирового рейтинга.

Источник: РИА "Новости"

Во второй части небольшого цикла материалов — Анжелик Кербер, Серена Уильямс, Барбора Стрыкова, Дарья Касаткина и Дарья Гаврилова. Сразу две экс-первые ракетки мира!

25-е место рейтинга WTA. Дарья Гаврилова

Австралийка провела очень хороший сезон. Да, она всё ещё не выиграла «мэйджор» или любой другой крупный титул, но она пытается это сделать с каждой попытки. В 2018 году ей стоит сосредоточиться скорее на аккуратных ударах по линии, чем на агрессивных ударах в корт и движении к сетке. На «домашнем» Australian Open она может далеко пройти — болельщики любят Дашу.

24-е место рейтинга WTA. Дарья Касаткина

Россиянка продвигается вперёд довольно быстро, а ведь ей всего двадцать лет. Тот факт, что ей удалось завершить сезон в Топ-25, — это очень мощно, учитывая, что лишь немногим молодым игрокам удаётся стабильно побеждать состоявшихся звёзд. Даша уже побеждала двоих чемпионок «Шлемов» — Винус и Кербер. Касаткина брала титулы на грунте и харде, но уверенно чувствует себя она на каждом турнире. Если в 2018 году Дарья останется здоровой, она и правда может побороться на «Шлемах».

23-е место рейтинга WTA. Барбора Стрыкова

Игра чешки очень вариативна, когда она ловит ритм, то будто танцует на корте, смешивая разные стили. Но она играет слишком много, поэтому в течение части года просто не способна поддерживать темп. Но в 2018 Стрыкова точно побывает в Топ-10. Может, на неделю или две.

22-е место рейтинга WTA. Серена Уильямс

Странно видеть лучшую теннисистку в истории на таком месте. Но в этом году главным событием в жизни Серены было рождение ребёнка. 36-летняя теннисистка полностью довольна своим статусом, но тренируется даже во время медового месяца. Главный вопрос: она и правда хочет вернуться и побеждать? Я думаю, да, но ей понадобятся месяцы, чтобы набрать форму. А потом — ещё один «Шлем».

21-е место рейтинга WTA. Анжелик Кербер

Ужасный год для немки. В 2016 она взяла два «мэйджора». В этом — вообще ничего. Но она всё ещё фантастический игрок. В следующем сезоне Кербер должна встряхнуться. Когда она двигается по корту со всей скоростью, ей нельзя долго обдумывать удар. Нужно сразу выбирать точку и бить туда. Это уже работало.

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