Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
30-летняя россиянка создала бренд с оборотом 27 млн руб. в год
Опрос выявил число непутинского электората на выборах
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
4.12
Жирона2
Алавес3
Футбол. Зарубежный
4.12
Верона0
Дженоа1
Футбол. Зарубежный
4.12
Кротоне0
Удинезе3
Хоккей. КХЛ
4.12
Ак Барс3
Динамо Мн1
Хоккей. КХЛ
4.12
Нефтехимик1
СКА3
Хоккей. КХЛ
4.12
Салават ЮлаевОТ3
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Куньлунь
Все события
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Допустить нельзя отстранить: МОК решит, поедет ли Россия на ОИ
Родченков рассказал норвежцам о допинг-программе в биатлоне
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
02:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Надаля назвали лучшим спортсменом Испании за всю историю

Испанец Рафаэль Надаль, в четвёртый раз завершивший сезон на первой строчке рейтинг-листа, был назван лучшим спортсменом за всю историю Испании по версии AS.

Источник: AP 2017

За свою карьеру Надаль завоевал 75 титулов ATP, 16 из которых пришлись на турниры «Большого шлема». Он стал первым теннисистом, 10 раз выигравшим один и тот же турнир — Монте-Карло, Барселону и «Ролан Гаррос». Кроме того, Рафаэль является двукратным олимпийским чемпионом и четырёхкратным обладателем Кубка Дэвиса.

Среди женщин лучшей стала пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия, олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 на 200 метров баттерфляем, завоевавшая также две серебряные и одну бронзовую медали Олимпиад.

 Летнее обострение. Косплей в купальниках
Жеребьёвка ЧМ-2018: корзины, расклады, варианты для России
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов
Русская неделя в Америке: Овечкин душил в Кузнецове снайпера?
Допустить нельзя отстранить: МОК решит, поедет ли Россия на ОИ
Родченков рассказал норвежцам о допинг-программе в биатлоне
Определен состав сборной России по хоккею для подготовки к МЧМ
Коукалова получила угрозы и оскорбления от болельщиков из России
СКА одержал девятую победу подряд в КХЛ
Новости
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь