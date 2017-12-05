Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.
Надаля назвали лучшим спортсменом Испании за всю историю
Испанец Рафаэль Надаль, в четвёртый раз завершивший сезон на первой строчке
Испанец Рафаэль Надаль, в четвёртый раз завершивший сезон на первой строчке
За свою карьеру Надаль завоевал 75 титулов ATP, 16 из которых пришлись на турниры «Большого шлема». Он стал первым теннисистом, 10 раз выигравшим один и тот же турнир —
Среди женщин лучшей стала пловчиха Мирея Бельмонте Гарсия, олимпийская чемпионка