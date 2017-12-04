Матч Кубка Федерации между теннисистками Беларуси и Германии пройдет на корте «Чижовка-Арены»

Для белорусских теннисисток «Чижовка-Арена» стала счастливой. На ее корте команда Эдуарда Дуброва в этом году обыграла куда более рейтинговые сборные Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2) и только в решающем матче за главный приз потерпела поражение от США (2:3).

Как и все предыдущие игры, встреча с немецкими теннисистками пройдет на хардовом покрытии, самом удобном для белорусок. Сборные Беларуси и Германии еще ни разу не встречались между собой в розыгрыше Кубка Федерации. По итогам уходящего года в командном рейтинге FedCup Беларусь занимает 3-е место, Германия находится на 6-й позиции. Победитель предстоящего матча сыграет в полуфинале с победителем встречи лидера мирового рейтинга командой Чехии и Швейцарии (5-е место в рейтинге).