Булат Утемуратов сообщил о строительстве теннисного центра в Алматы за 5 миллионов долларов

— Вы сказали про инфраструктуру. Сейчас дошли до высокого уровня, но что будет дальше? Каким Вы видите процесс дальнейшего улучшения инфраструктуры?

— Как я сказал, первый этап мы закончили. Несмотря на два кризиса, в которые мы попали, мы выполнили план. Осталось только в Петропавловске завершить — в начале года мы его откроем. Есть вторая очередь, ведь это мы выполнили минимум, который нужно было достичь. Не все дети могут попасть — даже в Астане, где есть мощный центр. Родители приходят в живой очереди с детьми. Не все могут попасть — идет отбор.

Ко мне тоже иногда обращаются и просят зачислить их детей. Это меня радует. Я Президенту говорю — «Нурсултан Абишевич, я прихожу, а у нас очередь…» В кафе сидят родители. Бабушки и дедушки сопровождают детей, меня это наполняет радостью. Меня радует такая атмосфера, поэтому мы стараемся кафе открыть, чтобы и перекусить можно было, и ждать было удобнее. Дети приезжают с шести лет, и их нужно сопровождать.

Поэтому желательно объекты нужно строить поближе к месту проживания. В Алматы мы строим вторую очередь. Я выбрал место специально, и за пять миллионов долларов будет построен прекрасный теннисный центр. Мы его назовем «Эйс». Четыре корта внутри и шесть на улице — в Алматы это третий мой теннисный центр. И тем не менее не хватает.

В планах введение в эксплуатацию уже второго теннисного центра в Актобе с гостиницей. В Шымкенте мы пристраиваем еще два корта, где также будут тренажерный зал и гостиница. Кстати, теннисным центрам в Астане и Шымкенте присвоены статусы международных, поскольку они отвечают всем требованиям. Можно проводить турниры любого уровня. Мы продолжим работу в этом направлении.

Не хватает кортов в Караганде — там сильная тренерская школа, много детей. Еще недостаточно кортов в Таразе, в Кызылорде будут крытые корты.

Даже Лисаковск из Костанайской области стоит у нас в планах — там есть группа детей, которые занимаются теннисом. То есть наша задача — это строительство не только в областных центрах, но и в крупных городах. Даже два теннисных центра в Астане — это недостаточно.

В следующем году мы начинаем строить еще один, где будет 14 кортов. То есть наступает вторая очередь. Мы хотим, чтобы этот процесс шел непрерывно и цены были доступными для людей. Если сравнивать с тем, что было раньше, то сейчас цены в секциях тенниса в три раза ниже. А когда я только приходил в Федерацию тенниса Казахстана, цены у нас были дороже, чем в Москве.