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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Я затратил на Диас больше миллиона долларов». Утемуратов рассказал, сколько вложил в казахстанский теннис

Президент Федерации тенниса Казахстана известный бизнесмен Болат Утемуратов в интервью с журналистами рассказал о финансировании спорта и строительстве новых объектов, передает корреспондент Vesti.kz.

— Булат Жамитович, подходит к концу плодотворный год для казахстанского тенниса. Исходя из того, как проявили себя молодые отечественные теннисисты, не пришло ли время отказаться от приглашения новых легионеров и сделать ставку на молодых казахстанцев?

— В этом году мы подводим итоги десятилетия. И нам есть о чем сказать. Есть успехи. Можно сказать, большие успехи. Особенно успешно мы развивали инфраструктуру, а это важный фактор для развития тенниса. Три важных фактора — инфраструктура, тренеры и соревнования. Только при успешном развитии всех трех факторов мы можем рассчитывать на успешное развитие тенниса.

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Инфраструктуру развиваем. Если 10 лет назад у нас было 60 кортов, то сейчас их 184. Что касается тренеров, то их достаточно почти в каждом областном центре. Мы по максимуму выбираем квоту международных турниров, особенно, детские турниры, челленджеры и турниры ITF, чтобы наши спортсмены, в первую очередь, могли участвовать в турнирах здесь, в Казахстане.

Опыт можно приобрести только на соревнованиях. И соревнуются не только внутри Казахстана, но и с зарубежными теннисистами. Там и теннис более развит, и есть более успешные игроки. Только турниры дадут шанс развиваться и набирать рейтинговые очки.

И если подводить итоги… Я могу долго говорить о теннисе. Я люблю теннис. Это мое увлечение, которое переросло в потребность. Это часть моей жизни. Сам играю и люблю смотреть. Что касается подготовки своих игроков. Сколько лет нужно для того, чтобы подготовить высококлассного теннисиста? Он приходит к нам в 5−6 лет. Считаете, сколько лет? Лет 15. В 20−21 год юноше или девушке нужна поддержка. В этом возрасте он достигает первых успехов. До 18 лет он играет в юношеских турнирах. Далее, это взрослые турниры. Потом, некоторые теряются. Барьер проходят болезненно.

Зарина Дияс. Мы ее финансировали до 21 года, вложив миллион долларов в нее. Говорят, что Зарина сама пробивалась. В 14 лет я ее взял… И лично моих средств было затрачено более миллиона долларов на развитие. И выстрелила она. Когда операцию на плечо делала, тоже самое. Я финансировал. Сейчас она сама зарабывает.

В ушедшем году, если подвести итоги, то Дияс — прорыв года. Или, как говорят теннисисты, «камбэк». Она вылетала за сотню рейтинга WTA, была травмирована, делала операцию на локоть, но очень успешно вернулась. Сейчас она 62-я в рейтинге, выиграла престижный турнир в Токио.

Нужно сказать и о победе сборной Казахстана в Кубке Дэвиса над сборной Аргентины, действующими чемпионами. Мы уже шесть лет в Мировой группе. Сейчас входим в когорте сильнейших команд мира. Легионеры, как вы их называете, они тоже финансировались за счет меня. Ни за счет бюджета или государства, а из личных моих средств — это мои деньги. За эти годы я вложил более 60 миллионов долларов в развитие тенниса.

Последние четыре года мы софинансируемся из бюджетных денег — процентов 30, а остальные 70 — это частные инвестиции. Эти теннисисты нужны были. И я бы снова их привлек. Они и по сей день помогают нам, служат примером для детей и проводят мастер-классы. Казахстан становится узнаваемым и благодаря им.

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А ведь и они пришли ко мне, когда в рейтинге стояли от 160-го до 180-го места и так далее. Александр Недовесов играл в студенческой лиге. Все они состоялись, включая Ярославу Шведову, в Казахстане, Они были в третьем-четвертом эшелоне в России. Мы им создали условия. Они даже физически не были подготовлены. У них не было тренировок. Слабенькие они были.

А каких успехов они добились. Андрей Голубев выиграл 500-тысячник в Гамбурге, а Кукушкин — турнир в Санкт-Петербурге. В рамках Кубка Дэвиса и тот, и другой одерживали очень красивые победы. Вавринка сюда приезжал, но Швейцария проиграла 0:5. В Швейцарии мы играли, и швейцарцы с трудом выиграли 3:2. В Сербии был какой матч… Мы обыгрывали и Бельгию, которая играла в финале.

Это о легионерах. Мы должны им сказать спасибо. Им нравится в Казахстане. Есть у каждого из них и свои фанаты. История есть с каждым игроком. Они мне как дети. Время должно подойти. Я слежу за всеми теннисистами — они все у меня на контроле. Мы всех финансируем. Они бесплатно играют. Посмотрите географию выступления наших детей.

За эти годы я вложил более 60 миллионов долларов в развитие казахстанского тенниса - Утемуратов
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