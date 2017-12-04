Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: что случилось с лицом красавицы Брежневой
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Полицейский 15 минут руками удерживал падающий с моста фургон
Назван главный соперник Путина на выборах
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
СКА
Футбол. Зарубежный
21:00
Кротоне
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Верона
Дженоа
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден НайтсОТ3
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш2
Даллас Старз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс1
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс5
Оттава Сенаторз0
Все события
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Евросоюз начал отмену санкций против РФ по топливу — СМИ
Во всей красе: Шейк показала фигуру в ванной — СМИ
Алесю Кафельникову сравнили с Миллой Йовович
Тарасов раскрыл подробности жизни с Костенко
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
8Официальный плакат ЧМ по футболу представили в Москве
12:49 (мск), источник: GoTennis.ru

Рейтинг WTA. Светлана Кузнецова остаётся на 12-й строчке

В Топ-20 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидером остаётся румынка Симона Халеп, второе и третье места занимают испанка Гарбин Мугуруса и датчанка Каролин Возняцки.

Источник: РИА "Новости"

Среди россиянок, три спортсменки сохраняют места в Топ-20 — это Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина.

Читайте также
WTA назвала победу Остапенко главной сенсацией сезона в женском теннисе

Рейтинг WTA. Версия от 4 декабря 2017 года.

1. (1) Симона Халеп (Румыния) — 6175 очков.

2. (2) Гарбин Мугуруса (Испания) — 6135.

3. (3) Каролин Возняцки (Дания) — 6015.

4. (4) Каролина Плишкова (Чехия) — 5730.

5. (5) Винус Уильямс (США) — 5597.

6. (6) Элина Свитолина (Украина) — 5500.

7. (7) Елена Остапенко (Латвия) — 5010.

8. (8) Каролин Гарсия (Франция) — 4385.

9. (9) Йоханна Конта (Великобритания) — 3610.

10. (10) Коко Вандевеге (США) — 3258.

11. (11) Кристина Младенович (Франция) — 2935.

12. (12) Светлана Кузнецова (Россия) — 2856.

13. (13) Слоан Стивенс (США) — 2802.

14. (14) Юлия Гёргес (Германия) — 2655.

15. (15) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2485.

16. (16) Анастасия Севастова (Латвия) — 2475.

17. (17) Эшли Барти (Австралия) — 2236.

18. (18) Елена Веснина (Россия) — 2220.

19. (19) Мэдисон Киз (США) — 2213.

20. (20) Магдалена Рыбарикова (Словакия) — 2141.

24. (24) Дарья Касаткина (Россия) — 1950…

33. (33) Екатерина Макарова (Россия) — 1580…

55. (55) Наталья Вихлянцева (Россия) — 1033…

60. (60) Мария Шарапова (Россия) — 1006…

Светлана Кузнецова начала 800-ю неделю в Топ-100 рейтинга WTA
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд
Вероятность победы на ЧМ-2018 для сборной России оценена в 1,7%
Медведева выступит на исполкоме МОК вместе с Жуковым и Смирновым
КХЛ уличили в трактовке правил в пользу СКА
Самедов не полетел со «Спартаком» на матч с «Ливерпулем»
Болельщики «Халл Сити» отреагировали на увольнение Слуцкого
Россия претендует на чемпионат мира по болотному футболу
Новости
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Мария Шарапова впервые снимется в кино Знаменитая российская спортсменка появится на экране с такими голливудскими актрисами, как Кейт Бланшетт и Сандра Буллок
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь