WTA назвала победу Остапенко главной сенсацией сезона в женском теннисе

Источник: РБК-Спорт

В финал «Ролан Гаррос» Остапенко выиграла у одной из главных фаворитов турнира Симоны Халеп. Халеп была посеяна на турнире под вторым номером, Остапенко же не вошла в число сеянных.

Несмотря на то, что Халеп была гораздо опытнее и считалась фаворитом турнира, Остапенко смогла победить в трех сетах. Финальный матч закончился со счетом 4:6 6:4 6:3 в пользу латвийской теннисисткой.

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Она стала первой теннисисткой в истории Открытой эры, которой удалось выиграть Открытый чемпионата Франции, не будучи сеянной.

В дальнейшем Остапенко смогла выиграть второй титул в карьере — она победила на небольшом турнире в Сеуле. Кроме того, латвийская теннисистка трижды доходила до финалов, в Квебеке, Дохе и Чарлстоне.

К концу сезона Остапенко поднялась на седьмое место в рейтинге — это пока наивысшая для нее позиция в карьере.