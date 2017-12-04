WTA назвала победу Остапенко главной сенсацией сезона в женском теннисе
WTA назвала главную неожиданность сезона 2017 года. Ею стала победа латвийской теннисистки Елены Остапенко на «Ролан Гаррос».
WTA назвала главную неожиданность сезона 2017 года. Ею стала победа латвийской теннисистки Елены Остапенко на «Ролан Гаррос».
В финал «Ролан Гаррос» Остапенко выиграла у одной из главных фаворитов турнира Симоны Халеп. Халеп была посеяна на турнире под вторым номером, Остапенко же не вошла в число сеянных.
Несмотря на то, что Халеп была гораздо опытнее и считалась фаворитом турнира, Остапенко смогла победить в трех сетах. Финальный матч закончился со счетом 4:6 6:4 6:3 в пользу латвийской теннисисткой.
Она стала первой теннисисткой в истории Открытой эры, которой удалось выиграть Открытый чемпионата Франции, не будучи сеянной.
В дальнейшем Остапенко смогла выиграть второй титул в карьере — она победила на небольшом турнире в Сеуле. Кроме того, латвийская теннисистка трижды доходила до финалов, в Квебеке, Дохе и Чарлстоне.
К концу сезона Остапенко поднялась на седьмое место в рейтинге — это пока наивысшая для нее позиция в карьере.
Латвийская теннисистка смогла пробиться в число участниц Итогового чемпионата WTA — в этом турнире играют восемь сильнейших теннисисток сезона. На этом турнире она выступила неудачно и не смогла выйти в полуфинал.