Серена Уильямс будет работать с новым спарринг-партнёром

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В команде американской теннисистки Серены Уильямс появился новый
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В команде американской теннисистки Серены Уильямс появился новый
27-летний Дженкинс завершил спортивную карьеру летом 2017 года. В его активе участие в финале «Челленджера» и восемь побед на «Фьючерсах». Наивысшей позицией в его карьере была 190-я строчка рейтинга ATP.