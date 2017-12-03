Скончался Никола Шпеар

Он стал первым теннисистом из Югославии, которому удалось войти в Топ-100 рейтинга ATP. За свою карьеру он трижды играл в финалах соревнований ATP, шесть раз доходил до четвертьфиналов и дважды выступал в четвёртом круге «Ролан Гаррос».