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Скончался Никола Шпеар
На 74-м году жизни умер югославский теннисист Никола Шпеар. Это произошло в его родном городе Суботица. Об этом сообщает издание Tennis World USA.
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На 74-м году жизни умер югославский теннисист Никола Шпеар. Это произошло в его родном городе Суботица. Об этом сообщает издание Tennis World USA.
Он стал первым теннисистом из Югославии, которому удалось войти в Топ-100 рейтинга ATP. За свою карьеру он трижды играл в финалах соревнований ATP, шесть раз доходил до четвертьфиналов и дважды выступал в четвёртом круге «Ролан Гаррос».
Помимо этого он стал первым теннисистом в Открытой эре, которому удалось выиграть трёхсетовый матч на «мэйджоре», не отдав сопернику ни одного гейма.