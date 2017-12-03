Шарапова станет актрисой

Источник: Reuters

По информации издания, в картине также снимется американская теннисистка Серена Уильямс. Обе спортсменки исполнят камео, то есть сыграют самих себя.

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Премьера картины «Восемь подруг мисс Оушен» запланирована на июнь 2018 года. Главные роли исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна и другие. Режиссером и сценаристом фильма стал Гэри Росс.

Последний матч в сезоне Шарапова провела 17 октября. В первом раунде московского Кубка Кремля россиянка проиграла представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой.