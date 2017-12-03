Шарапова станет актрисой

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Интимная пластика: три реальные истории
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Грэм и Ратаковски снялись в «горячем» видеокалендаре к Рождеству
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Амкар
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Вильярреал
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра
Трактор
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто
Милан
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Сталь Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Олимпик Д
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут
Саутгемптон
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
Интер
Кьево
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурОТ3
Куньлунь4
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Айнтрахт Ф
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Слован
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла
Александрия
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз5
Эдмонтон Ойлерз7
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас СтарзБ3
Чикаго Блэкхокс2
Футбол. Зарубежный
22:45
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Марсель
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс5
Нью-Джерси Дэвилз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл ПредаторзБ3
Анахайм Дакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс2
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс10
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз4
Коламбус Блю Джэкетс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина ХаррикейнзОТ3
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота УайлдОТ2
Сент-Луис Блюз1
Все события
Индия забраковала российский газ - СМИ
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Саакашвили рассказал, сколько пьет Пётр Порошенко
Гидрометцентр дал прогноз на всю зиму
Малкин прервал шестиматчевую серию без голов в НХЛ
Боксер Мигель Котто проиграл в последнем бою в карьере (видео)
Ирина Шейк поделилась с поклонниками смелым фото
«Королева мемов»: персидская кошка стала новой звездой Сети
Повышенная чувствительность к звукам разрушила жизнь школьницы
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
23«Спартак» испортил юбилей «Зениту»
12Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
12:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Шарапова станет актрисой

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет в спин-оффе фильма «Одиннадцать друзей Оушена» под названием «Восемь подруг мисс Оушен». Об этом сообщает Tennis World USA.

Источник: Reuters

По информации издания, в картине также снимется американская теннисистка Серена Уильямс. Обе спортсменки исполнят камео, то есть сыграют самих себя.

Читайте также
Мария Шарапова: Хочется снова держать в руках чемпионские кубки

Премьера картины «Восемь подруг мисс Оушен» запланирована на июнь 2018 года. Главные роли исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна и другие. Режиссером и сценаристом фильма стал Гэри Росс.

Последний матч в сезоне Шарапова провела 17 октября. В первом раунде московского Кубка Кремля россиянка проиграла представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой.

В конце апреля 2017 года 30-летняя теннисистка вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Во время паузы россиянка написала автобиографию, вышедшую в сентябре.

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Родченков: Пусть россияне выступают под нейтральным флагом
Овечкин вошел в список 20 лучших снайперов в истории НХЛ
Тренер «Севильи» , у которого рак, выписан из больницы
Боксер Мигель Котто проиграл в последнем бою в карьере (видео)
Дисквалифицированные Вернблум и Натхо полетели с ЦСКА на матч ЛЧ
Глава СБР: С Родченковым было все нормально, а однажды он солгал
Российский форвард «Тампы» признан второй звездой дня в НХЛ
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Филипп Киркоров устроил роскошный праздник для дочери Алла-Виктория отметила свой день рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь