Команду Виктории Азаренко покинул тренер по физподготовке
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команду белорусской теннисистки Виктории Азаренко покинул тренер по физподготовке Эшкон Резазаде. Об этом специалист рассказал в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команду белорусской теннисистки Виктории Азаренко покинул тренер по физподготовке Эшкон Резазаде. Об этом специалист рассказал в соцсетях, сообщает БЕЛТА.
«Из-за сложившихся обстоятельств с Викторией решили прекратить сотрудничество. Я бы хотел поблагодарить Азаренко за предоставленную мне возможность работать с ней. Мне приятно, что спортсменка после рождения ребенка возвращается на высокий уровень и будет бороться за самые престижные трофеи», — отметил Резазаде.
Как сообщалось, ранее сотрудничество с Азаренко прекратил тренер Майкл Джойс.
Ведущая белорусская теннисистка Викторяи Азаренко в 2017 году вернулась в профессиональный тур после рождения сына, но пропустила часть сезона