Команду Виктории Азаренко покинул тренер по физподготовке

«Из-за сложившихся обстоятельств с Викторией решили прекратить сотрудничество. Я бы хотел поблагодарить Азаренко за предоставленную мне возможность работать с ней. Мне приятно, что спортсменка после рождения ребенка возвращается на высокий уровень и будет бороться за самые престижные трофеи», — отметил Резазаде.