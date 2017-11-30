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21:29 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Хочется снова держать в руках чемпионские кубки

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась долгосрочными планами на свою карьеру.

Источник: AP 2017

«У меня есть ожидания от себя как от теннисистки, потому что я знаю, чего я добилась.

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Мне хочется снова испытать эти эмоции, снова держать в руках чемпионские кубки. Но при этом я понимаю, что на всё это требуется время, нельзя вернуться и сразу начать выигрывать. Надо пройти через трудные матчи и поражения, которые были в начале моего камбэка, но при этом те неудачи помогли, в частности, выиграть несколько встреч на US Open.

Так что все те трудности привели к положительному результату. В этом году у меня было несколько травм, я восстанавливалась дольше, чем хотела, но сейчас я играю, и моя цель — это много тренироваться и подготовиться к Australian Open", — цитирует Шарапову Sports.ru.

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