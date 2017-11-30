Мария Шарапова: Хочется снова держать в руках чемпионские кубки
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась долгосрочными планами на свою карьеру.
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась долгосрочными планами на свою карьеру.
«У меня есть ожидания от себя как от теннисистки, потому что я знаю, чего я добилась.
Мне хочется снова испытать эти эмоции, снова держать в руках чемпионские кубки. Но при этом я понимаю, что на всё это требуется время, нельзя вернуться и сразу начать выигрывать. Надо пройти через трудные матчи и поражения, которые были в начале моего камбэка, но при этом те неудачи помогли, в частности, выиграть несколько встреч на US Open.
Так что все те трудности привели к положительному результату. В этом году у меня было несколько травм, я восстанавливалась дольше, чем хотела, но сейчас я играю, и моя цель — это много тренироваться и подготовиться к Australian Open", — цитирует Шарапову Sports.ru.