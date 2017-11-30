Сорана Кырстя сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Согласно опубликованному расписанию, Сорана начнёт год в Брисбене, затем выступит в Хобарте и Мельбурне.



После Australian Open Кырстя намерена отправиться на турнир в Санкт-Петербурге. После этого Сорана поедет в Доху, Дубай, Индиан-Уэллс и Майами.