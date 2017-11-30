Тот случай, когда надоело обвинять одних судей.
Сорана Кырстя сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
Румынская теннисистка Сорана Кырстя опубликовала своё расписание на стартовый отрезок сезона-2018.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Румынская теннисистка Сорана Кырстя опубликовала своё расписание на стартовый отрезок сезона-2018.
Согласно опубликованному расписанию, Сорана начнёт год в Брисбене, затем выступит в Хобарте и Мельбурне.
После Australian Open Кырстя намерена отправиться на турнир в