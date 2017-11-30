Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Индиец съел шесть килограммов металла
Российский самолет за $19 млн серьезно повредили во Франции
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо1
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Витязь2
Адмирал0
Биатлон. Биатлон
идет
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (М)
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив2
Югра1
Хоккей. КХЛ
буллиты
Лада2
Динамо Р2
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор1
Торпедо НН2
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг3
Спартак2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист5
Северсталь0
Хоккей. НХЛ
1.12
Вашингтон Кэпиталз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
1.12
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
1.12
Нэшвилл Предаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
1.12
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
1.12
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
1.12
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
1.12
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Все события
СМИ: Крымские порты идут ко дну — депутат парламента Крыма
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Смолов и «Реал» — это вообще реально?
Руни красит скамейки и бьет со своей половины поля. Обзор АПЛ
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Что такое осознанные сновидения, и помогут ли они жить лучше
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
12Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
7Гран-при Абу-Даби
19:55 (мск), источник: GoTennis.ru

Сорана Кырстя сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Румынская теннисистка Сорана Кырстя опубликовала своё расписание на стартовый отрезок сезона-2018.

Согласно опубликованному расписанию, Сорана начнёт год в Брисбене, затем выступит в Хобарте и Мельбурне.

После Australian Open Кырстя намерена отправиться на турнир в Санкт-Петербурге. После этого Сорана поедет в Доху, Дубай, Индиан-Уэллс и Майами.

Серхио Ройтман: В 16 лет Рафа Надаль боялся, что у него разовьётся "синдром Ивана Лендла"
Смолов и «Реал» — это вообще реально?
Руни красит скамейки и бьет со своей половины поля. Обзор АПЛ
FIS: Шесть лыжников РФ участвовали в «манипуляциях с пробами»
Путин примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира
«Барселона» нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо
МОК отстранил двух российских легкоатлеток из-за допинга
Шипулин и Волков выступят в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь