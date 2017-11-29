Винус Уильямс выступит на соревнованиях в Сиднее

Что делать, если дети устраивают голодовку каждый раз, когда садятся за стол? Перевести их на интуитивное питание. В итоге рано или поздно и дети будут сыты, и родительские нервы – целы. По крайней мере, именно так произошло с детьми Дарьи Кувшинниковой, которая рассказала проекту «Дети Mail.Ru» о своем «питательном» эксперименте.