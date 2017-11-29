Винус Уильямс выступит на соревнованиях в Сиднее
Организаторы соревнований WTA Sydney International, которые пройдут с 7 по 13 января 2018 года, опубликовали предварительный список участниц турнира.
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Организаторы соревнований WTA Sydney International, которые пройдут с 7 по 13 января 2018 года, опубликовали предварительный список участниц турнира.
На соревнованиях сыграют, в частности, американка Винус Уильямс, латвийка Елена Остапенко и россиянки Дарья Касаткина, Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова.
1. Винус Уильямс (США)
2. Елена Остапенко (Латвия)
3. Йоханна Конта (Великобритания)
4. Кристина Младенович (Франция)
5. Слоан Стивенс (США)
6. Юлия Гёргес (Германия)
7. Анастасия Павлюченкова (Россия)
8. Анастасия Севастова (Латвия)
9. Эшли Барти (Австралия)
10. Елена Веснина (Россия)
11. Магдалена Рыбарикова (Словакия)
12. Анжелик Кербер (Германия)
13. Барбора Стрыкова (Чехия)
14. Дарья Касаткина (Россия)
15. Дарья Гаврилова (Австралия)
16. Доминика Цибулкова (Словакия)
17. Пэн Шуай (Китай)
18. Агнешка Радваньска (Польша)
19. Петра Квитова (Чехия)
20. Люси Шафаржова (Чехия)
21. Кики Бертенс (Нидерланды)
22. Мирьяна